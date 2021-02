Il Milan deve decidere cosa fare con Donnarumma: il portiere chiede cifre elevate per il rinnovo e per Ravezzani il portiere ed il suo agente sono indifendibili

Il Milan è alle prese con alcune situazioni spinose. La dirigenza rossonera è a lavoro per cercare di dare una chiosa all’annosa vicenda relativa al rinnovo di Gigio Donnarumma. Il portiere – in scadenza a giugno 2021 – chiede 10 milioni a stagione per restare, spinto dal suo agente, Mino Raiola, che non intende cedere.

Calciomercato Milan, Donnarumma e Raiola indifendibili

Le proposte sul tavolo rossonero sarebbero al momento due: o 10 milioni per 5 anni, oppure 7,5 per due, con il Milan che poi si ritroverebbe però nelle condizioni di dover rivedere le cifre dell’accordo in poco tempo. La situazione appare paradossale, soprattutto in un momento storico in cui l’economia del calcio stenta a girare. Alcuni giocatori aspettano ancora mensilità arretrate e queste cifre appaiono fuori contesto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, triplo flop in Serie A | Valigie pronte

Un’idea fatta propria anche da Fabio Ravezzani. Il noto giornalista, in un tweet, ha sottolineato: “L’ennesima pantomima della coppia Raiola-Donnarumma, pronta a ripetersi tra 2 anni, conferma che il Milan non deve più muoversi dalla già principesca offerta di 7,5 mln per 4 anni“. Ravezzani afferma poi che “esiste un principio di forma e stile che diventa sostanza. Portiere e manager sono indifendibili“.

L’ennesima pantomima della coppia Raiola-Donnarumma, pronta a ripetersi tra 2 anni, conferma che il Milan non deve più muoversi dalla già principesca offerta di 7,5 mln per 4 anni. Esiste un principio di forma e stile che diventa sostanza. Portiere e manager sono indifendibili. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) February 12, 2021

Calciomercato Milan, Donnarumma in scadenza

Come dargli torto. La richiesta è fuori dal mondo, visto e considerato il periodo storico che si sta attraversando. Da febbraio 2020 il calcio è cambiato e tra giocatori che non percepiscono stipendi – o altri ai quali arriva in ritardo – chiedere queste cifre appare come uno schiaffo morale. Il caso deve rientrare: Donnarumma è il vice capitano del Milan e in quanto tale ci sono doveri extra-campo che vanno espletati il più presto possibile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, rinnovo in bilico | Occasione dal Barcellona

Donnarumma ha appena 21 anni, nonostante la già copiosa esperienza maturata in campo nazionale ed internazionale. Sul giocatore sono insistenti le voci di un interesse da parte di Juventus e PSG, ma nulla si è ancora mosso. Il Milan deve trovare una quadra alla situazione per non rischiare di perdere il giocatore a costo zero in estate.