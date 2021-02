Il Milan è alle prese con il delicato rinnovo di Donnarumma: il portiere chiede cifre astronomiche, ma il club ha in mente la proposta per il sì definitivo

In casa Milan si vivono giorni tormentati. Se da un lato la squadra di Pioli continua a collezionare record in campo, dall’altro la società deve tenere a bada diverse situazioni legate al mercato. La dirigenza rossonera è alle prese con alcuni rinnovi spinosi: Kessié e Calhanoglu ancora non hanno firmato, ma a preoccupare di più è il futuro di Gigio Donnarumma. Il portiere del Milan – spinto dall’agente Mino Raiola – chiede cifre astronomiche, e ancora non si è capito quale sarà la decisione finale di entrambe le parti.

Calciomercato Milan, le cifre del rinnovo di Donnarumma

Donnarumma gioca al Milan da sei stagioni, ma ha solo 21 anni. Il procuratore sfrutta la giovane età del suo assistito per chiedere cifre pazzesche. Sul tavolo della dirigenza rossonera ci sarebbero due alternative: o un rinnovo di due anni a 7,5 milioni, oppure di cinque, ma a 10 milioni. Numeri spaventosi, soprattutto se rapportati al periodo storico che stiamo vivendo e al tetto ingaggi del Milan, stabilitosi sui 4 milioni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Roma, svolta UFFICIALE | C’è la firma di Dzeko

Le parti sono a lavoro e potrebbero venirsi incontro: “Credo che alla fine Donnarumma firmerà il rinnovo col Milan, arrivando magari a 9 milioni di euro netti a stagione“, ha confidato Alfio Musmarra a “Top Calcio 24”. Il giornalista è sicuro delle sue parole e poggia sulla volontà del calciatore di rimanere al Milan: “Il suo desiderio non è mai cambiato, altrimenti sarebbe già andato via con la precedente gestione“, ha aggiunto.

Calciomercato, Donnarumma non andrà via a zero

Donnarumma ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e se non rinnova il Milan rischia di perderlo a costo zero. Un’ipotesi scartata però a priori da Andrea Longoni: “Non credo andrà via a zero, ma la trattativa per il rinnovo è molto difficile“, ha detto il giornalista a “Top Calcio 24”. Entrambe le parti vogliono la firma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, rinnovo in bilico | Occasione dal Barcellona

Donnarumma – oltre ad essere il portiere della Nazionale italiana – è il vice capitano del Milan e in quanto tale ci sono doveri extra-campo che vanno espletati il più presto possibile. L’agente Raiola deve fare i conti con la realtà, presto è previsto un nuovo confronto tra le parti in attesa della fumata bianca.

M.B.