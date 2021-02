Il futuro di un top player del Milan deve ancora essere deciso: così un altro top club europeo si prepara all’assalto

L’entusiasmo per il primo posto in classifica in casa Milan non si ferma, ma per continuare ad essere così competitivi non sarà importante solamente il calciomercato per la prossima stagione, ma anche i rinnovi. Uno dei top player tra le fila rossonere ancora non ha deciso se rinnovare o meno il proprio contratto con il club milanista, dunque un top club europeo è pronto ad accoglierlo.

Calciomercato Milan, Barcellona all’assalto per Donnarumma: puntano al trasferimento a zero

Il calciomercato estivo vedrà diversi top player andare in scadenza di contratto con i propri club, e tra questi potrebbe esserci anche Gigio Donnarumma. Infatti l’estremo difensore del Milan ancora non ha trovato un accordo con la società per prolungare il proprio contratto che scadrà a giugno. Naturalmente con la scadenza che si avvicina molti top club hanno iniziato a mettere il mirino su di lui per la prossima stagione.

Infatti, secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Don Balon’, anche il Barcellona punterebbe a prelevare Donnarumma dal Milan a fine stagione a parametro zero. A favorire la trattativa ci sarebbe il buon rapporto tra Mino Raiola, agente dell’estremo difensore, e Joan Laporta, favorito per il ruolo di presidente nelle prossime elezioni. Inoltre il futuro di Marc-Andre Ter Stegen al Barcellona inizia ad essere in bilico, e Donnarumma sarebbe stato individuato come sostituto ideale, specialmente se a parametro zero. Dunque l’avventura di Gigio Donnarumma potrebbe vedere la parola fine dopo essere cresciuto proprio nelle giovanili del club rossonero, ed essere diventato uno dei migliori portieri nel panorama internazionale. Molto ovviamente dipenderà anche dalla volontà dell’estremo difensore. Ma nel calcio, soprattutto durante le sessioni di mercato, nulla può mai essere dato per scontato. Quindi i tifosi del Milan dovranno tenere il fiato sospeso ancora per un po’, sperando nella permanenza del portiere.