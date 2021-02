Lo statunitense Weston McKennie ha conquistato tutti alla Juventus, tifosi compresi. In verità anche qualche big europea, con una di queste che ci prova in maniera concreta

Quando è arrivato non lo conosceva nessuno e molti hanno storto il naso non riuscendo a darsi una spiegazione circa il suo acquisto. Poi però ha parlato il campo, dove Weston McKennie ha dato subito prova di essere stato un rinforzo intelligente e utilissimo per la causa. Un affare, al di là che poi il suo approdo ha impedito alla Juventus di chiudere per Suarez, date le condizioni economiche a cui è stato preso dallo Schalke 04: prestito con obbligo di riscatto, al verificarsi di determinate condizioni, fissato a 18 milioni di euro più altri 7 di possibili bonus. Insomma davvero poco per un ragazzo di soli 22 anni, con le potenzialità per compiere un paio di salti di qualità negli anni a venire.

LEGGI ANCHE >>> Caso Agnelli-Conte, aperta l’inchiesta della Procura | Comunicato UFFICIALE

Calciomercato Juventus, McKennie nel mirino del top club: offerta sul tavolo

L’impatto di McKennie nella squadra di Pirlo è stato immediatamente positivo, con il tecnico che lo utilizza in pratica da jolly di centrocampo, specie a gara in corso vista la sua capacità di incidere subito. Il classe ’98 cresciuto nei Dallas ha in sostanza ‘stregato’ il mondo Juve, ma rumors di calciomercato dicono che abbia allo stesso tempo attirato l’attenzione dei top club europei. Uno in particolare, il Bayern Monaco che del resto lo ha potuto visionare da vicino durante l’avventura allo Schalke. I bavaresi starebbero addirittura valutando un blitz a fine stagione per provare a mettere le mani sul cartellino del numero 14 bianconero. Il tutto con una una proposta cash di poco inferiore ai 30 milioni di euro.

WESTON MCKENNIE

Età: 22 anni

Ruolo: centrocampista/esterno

Dallo Schalke 04 in prestito con obbligo ‘condizionato’

Finora 4 gol e 2 assist

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, obiettivo sfumato | Scambio Galactico

Precisamente da 28 milioni, con l’aggiunta di una contropartita tecnica. A tal proposito circola il nome di Corentin Tolisso, in passato nel mirino di Paratici e soci. In scadenza nel 2022 e di recente riaccostato all’Inter, il 26enne centrocampsta transalpino viene valutato una ventina di milioni. Con lui e i 28 cash, l’offerta complessiva dei tedeschi toccherebbe i 48 milioni di euro. Un’offerta che potrebbe far vacillare la Juve in ottica bilancio, ma non così tanto da farle dire sì.

A.R.