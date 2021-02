Calciomercato Inter, Vidal via con l'addio di Conte | Occhio alla Juventus

Il futuro di uno dei big della rosa dell’Inter potrebbe clamorosamente cambiare nella prossima sessione di calciomercato. Il calciatore flirta con la Juventus di Pirlo

Arturo Vidal non ha avuto l’impatto devastante che in molti si aspettavano con la maglia dell’Inter. Il calciatore, reduce dall’esperienza al Barcellona, non è ancora riuscito a esprimere la sua versione migliore con la maglia nerazzurra. Il cileno è stato inizialmente schierato da mediano di costruzione nella mediana a due di Antonio Conte, ma le cose non sono andate per nulla bene.

In diverse occasioni, infatti, il centrocampista non è riuscito a frenare la sua irruenza, causando spesso falli da rigore o procurandosi cartellini pesanti, come in occasione della partita contro il Real Madrid. Le sue prestazioni negative hanno avuto gravi conseguenze anche in Champions League, dove l’Inter è uscita ai gironi da ultima in classifica. Il riscatto è parzialmente arrivato nelle ultime settimane, soprattutto con il gol nel big match di campionato contro la Juventus. Vedremo se il finale di stagione, nel ruolo di mezzala, riporterà Vidal agli splendori mostrati nella prima esperienza in Italia. Ma attenzione anche ai possibili sviluppi sul calciomercato, dove il calciatore potrebbe presto lasciare la Beneamata.

Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per Vidal. Addio Conte e flirt con la Juventus

Il futuro del cileno potrebbe, infatti, subire dei risvolti clamorosi nei prossimi mesi. E’ noto come il principale sponsor per l’arrivo del centrocampista all’Inter sia stato Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro l’aveva indicato, infatti, come uno degli acquisti necessari per la sua Inter, ma fino ad ora ha deluso le aspettative.

Proprio per questo, in caso di addio dell’allenatore, a partire potrebbe essere anche Vidal. La situazione economica, inoltre, non è affatto semplice all’Inter, tra l’instabilità societaria, le ristrettezze causate dal Covid-19 e il blocco degli investimenti dalla Cina. Proprio per questo, i nerazzurri potrebbero decidere di liberarsi del pesante ingaggio del cileno, che guadagna oltre i 6 milioni di euro a stagione.

E potrebbe anche profilarsi un clamoroso ritorno alla Juventus. Il cileno avrebbe accettato i bianconeri, dove ha fatto benissimo alcuni anni fa, già la scorsa estate. Ora potrebbe rioffrirsi all’amico Andrea Pirlo: vedremo se la pista decollerà nei prossimi mesi.