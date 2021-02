Calciomercato Inter, sfida al Milan per l’attacco | Pista in Serie A

Nuovo obiettivo in casa Inter per l’attacco: torna di moda un centravanti di Serie A e i nerazzurri potrebbero inserire delle contropartite

Il mercato invernale dell’Inter non ha portato nessun colpo così come non ha portato a cessioni. Nonostante i nerazzurri siano il miglior attacco della Serie A, hanno una forte esigenza di un giocatore in più in attacco, il tanto cercato vice Lukaku. La coppia composta da Lukaku e Lautaro può essere, di fatto , sostituita solo da Sanchez, che spesso però è dovuto stare lontano dal campo per problemi muscolari.

Il quarto attaccante, Andrea Pinamonti, non ha quasi mai trovato spazio, non godendo della piena fiducia di Antonio Conte e spesso gli è addirittura stato preferito Ivan Perisic come seconda punta, pur non essendo il suo ruolo naturale. Insomma, di fatto l’Inter ha solo tre soluzioni in avanti e ha urgente bisogno di un quarto attaccante di livello. A gennaio il club milanese si era molto avvicinato a Edin Dzeko, in un ipotetico scambio con Sanchez. Questa volta non vuole privarsi di attaccanti importanti al progetto ma vuole aggiungere pedine.

Calciomercato Inter, idea Belotti | Possibile contropartita per Cairo

Il nome del centravanti bosniaco della Roma rimane una pista calda anche per l’estate ma nelle ultime ore è tornato di moda un altro centravanti di Serie A, Andrea Belotti, come riportato da ‘tuttosport’. Il Gallo dopo tanti anni al Torino, squadra di cui è anche diventato capitano, potrebbe aver viglia di stimoli nuovi per provare a vincere qualcosa e a disputare la Champions League. Da questo punto di vista il progetto Inter potrebbe incontrare le sue aspirazioni, anche se i nerazzurri non sono gli unici ad aver puntato l’ex Palermo: infatti anche il Milan da tempo seguono il centravanti granata e potrebbe nascere un derby di mercato da qui all’estate.

D’altro canto, però, l’Inter potrebbe essere la favorita perché potrebbe inserire nella trattativa due calciatori che Urbano Cairo apprezza molto, Stefano Sensi e Matias Vecino. Il contratto di Belotti scade nel 2022 e quindi Cairo non potrà chiedere cifre esorbitanti, ma l’inserimento di almeno uno dei due centrocampisti nerazzurri potrebbe notevolmente alleggerire la richiesta dei granata per il Gallo che ha sicuramente un ingaggio più abbordabile rispetto a quello di Dzeko e giugno potrebbe lasciare il Toro.