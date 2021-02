Calciomercato Inter, beffa dalla Roma | Sfuma il portiere

L’Inter potrebbe vedere sfumare il suo obiettivo per la porta: anche la Roma è su Juan Musso e ha pronta l’offerta

L’Inter è alle prese con diversi problemi economici, che influiscono anche sugli investimenti riguardo il calciomercato. Bisogna valutare il futuro degli elementi più esperti, tra cui quello di Samir Handanovic. Il portiere nerazzurro ha quasi 37 anni e il suo rendimento è calato negli ultimi anni. Marotta deve anche pensare al futuro del club, anche perché il contratto del portiere serbo scadrà nel giugno del 2022. Diversi sono i profili presi in considerazione per sostituire Handanovic, e uno di questi viene proprio dalla Serie A.

Inter, beffa Musso: c’è la Roma

Si tratta di Juan Musso, portiere che con la maglia dell’Udinese si è affermato come uno dei migliori del campionato italiano. Il suo valore cresce di anno in anno: arrivato per 4 milioni di euro due anni e mezzo fa dal Racing Club, oggi il club friulano ne vuole almeno 30. Una cifra molto alta, giustificata dalle grandi prestazioni dell’argentino e dai suoi 27 anni. L’Inter lo segue, ma non ha ancora affondato il colpo. E questo potrebbe incidere sul suo futuro, visto che anche la Roma è alla ricerca di un portiere.

A differenza dell’Inter, la Roma ha a disposizione due portieri di livello inferiore rispetto ad Handanovic. C’è Pau Lopez che ha deluso le aspettative e Fonseca ha preferito affidare la titolarità ad Antonio Mirante. Ecco perché i Friedkin, che sono molto ambiziosi, cercano un profilo un po’ più importante e Musso potrebbe essere la soluzione. La valutazione dell’Udinese è sempre la stessa, ma il club giallorosso sembra avere la soluzione.

La carta per arrivare a Musso potrebbe Riccardo Calafiori, giovane terzino sinistro classe 2002. Il prestito del giovane talento all’Udinese, più 25 milioni di euro, porterebbe a Roma il portiere argentino. Una vera e propria beffa per l’Inter, che visti i suoi problemi economici non ha ancora le idee chiare su come gestire il prossimo mercato. Calafiori questa stagione ha collezionato quattro presenze e segnato anche un gol in Europa League.