In Serie A tre calciatori potrebbero cambiare maglia nella prossima stagione: tris di flop tra i top club italiani

Il calciomercato come sempre è imprevedibile. Non sempre infatti gli acquisti effettuati dai club rispettano poi le aspettative. Anche calciatori considerati top player del campionato italiano, nel cambio di maglia poi non riescono ad esprimere al meglio le proprie qualità.

Uno di questi casi potrebbe essere quello di Kostas Manolas, difensore del Napoli. Nel luglio del 2019 il centrale greco lascia la Roma per approdare nel club partenopeo per circa 36 milioni di euro. In quella stagione il Napoli era arrivato al secondo posto in Serie A, mentre la Roma al sesto, dunque torna subito a giocare in Champions League. In due anni Manolas colleziona 57 presenze, con 4 gol nel primo anno ed ancora nessuno in questa stagione. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, ieri il suo agente Mino Raiola, al termine dell’assemblea di Lega si è fermato a colloquio con il presidente Aurelio De Laurentiis. Forse tra gli argomenti trattati c’è stato anche il futuro di Manolas, che potrebbe essere in bilico e potrebbe partire per una cifra intorno ai 22 milioni di euro.

Calciomercato, non solo Manolas: dubbi sul futuro di Bernardeschi e Pinamonti

In Serie A non solo Kostas Manolas potrebbe lasciare il proprio club dopo due anni poco proficui. Infatti nella lista dei flop è presente anche il nome di Federico Bernardeschi. L’esterno della Juventus è approdato quattro anni fa in bianconero dalla Fiorentina, provocando non poche critiche da parte dei tifosi viola. In questi quattro anni ha collezionato solamente 10 gol in 135 presenze. Come dimostrato dai numeri non è mai riuscito ad essere determinante, ed in estate si potrebbe valutare l’addio per un valore intorno ai 23 milioni.

Il terzo flop in Serie A è Andrea Pinamonti, attaccante dell’Inter che quest’anno è rimasto in nerazzurro come vice Lukaku, ma fino ad ora ha giocato solamente sei partite e mai da titolare. In estate potrebbe così decidere di trovare una nuova destinazione, con i nerazzurri che lo valutano circa 20 milioni. In comune i tre flop della Serie A hanno l’agente, Mino Raiola, che inizia a mettersi al lavoro per un cambio di maglia che potrebbe restituire la migliore forma.