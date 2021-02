La Juventus affronterà il Napoli sabato alle 18:00 e probabilmente dovrà fare a meno di Leonardo Bonucci: le ultime

Il Napoli ieri ha perso contro l’Atalanta in Coppa Italia, la quale affronterà la Juventus in finale. Momento difficile per Gattuso, che sabato affronterà i bianconeri. Mancheranno Koulibaly e Manolas, ma anche Andrea Pirlo dovrà far fronte a un’assenza importante.

#Bonucci a forte rischio per #NapoliJuve. Molto probabile sua assenza per lo meno dall’undici titolare. — Momblano Official (@MomblanOfficial) February 11, 2021

Il giornalista Luca Momblano, ha annunciato l’assenza di Leonardo Bonucci. Non è ancora certo se per tutto il match o solo dall’undici titolare. Insomma, gli allenatori non avranno i loro ‘titolarissimi’ e dovranno ricorrere a nuove soluzioni.