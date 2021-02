Dopo le polemiche tra Andrea Agnelli ed Antonio Conte, è arrivata la decisione ufficiale del Giudice Sportivo: l’ufficialità

Inter e Juventus possono tirare un sospiro di sollievo. Dopo le polemiche tra Agnelli e Conte durante la semifinale di ritorno di Coppa Italia, il Giudice Sportivo ha diramato la nota ufficiale. Nessuna squalifica per i due dopo il botta e risposta a distanza: soltanto il terzino brasiliano, Alex Sandro, salterà la finale di Coppa Italia.

Giudice Sportivo, scintille Agnelli-Conte: la decisione

Dal dito medio di Antonio Conte sul finire di primo tempo al rientro negli spogliatoi nell’intervallo alle dichiarazioni colorite del presidente Agnelli: nessuna squalifica dopo il botta a risposta a distanza.

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” Conte infuriato per il comportamento del numero uno del club bianconero avrebbe tuonato: “Se hai il coraggio, dimmelo in faccia”. Alla fine i due non sono stati squalificati dal Giudice Sportivo e così l’allenatore nerazzurro potrebbe sedersi in panchina anche in campionato.

Nessun provvedimento che è stato preso per il loro comportamento. Sicuramente questa decisione susciterà altre polemiche a seguire visto che tanti addetti ai lavori si aspettavano una squalifica per i loro gesti e parole da condannare.