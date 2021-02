Calciomercato Milan, scambio in Germania | Maldini 'sacrifica' Rebic

Il Milan potrebbe arrivare al giovane talento attraverso uno scambio: Maldini sacrificherebbe Ante Rebic nell’operazione

Paolo Maldini è già al lavoro per la prossima stagione. Il Milan tornerà in Champions League dopo tanti anni, e deve presentarsi con una rosa valida, in grado di mettere in difficoltà tutte le squadre che incontrerà. La politica del club rossonero è quella di investire sui giovani talenti, ancora ‘acerbi’ o comunque in procinto di esplodere. Oltre, chiaramente, all’acquisto di calciatori esperti come Simon Kjaer e Zlatan Ibrahimovic, per le doti tecniche ma anche per quelle morali. Da valutare anche il rinnovo del contratto dello svedese, che non è ancora stato deciso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, obiettivo sfumato | Scambio Galactico

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Bonucci può partire | Idea scambio in Serie A

Milan, Rebic per arrivare a Bailey

Diversi sono i profili valutati dal Milan, sempre alla ricerca di occasioni sul mercato da sfruttare. Una di queste, potrebbe venire dal Bayer Leverkusen. Squadra che ha lanciato tanti giocatori nel grande calcio e si distingue per il suo gioco ricco di trame offensive interessanti. Uno dei protagonisti è Leon Bailey, che potrebbe essere messo in vendita l’estate prossima, in modo tale da guadagnare l’ennesimo gruzzoletto da investire ed effettuare una plusvalenza.

Bailey è arrivato dal Genk nel gennaio 2017 per 13,5 milioni di euro. Le ‘Aspirine‘ chiedono almeno 40 milioni per lasciarlo andar via. Una cifra molto alta, anche per le casse del Milan, soprattutto in un periodo storico in cui investire tanti soldi risulta molto complicato. L’idea di uno scambio è quella che più intrigherebbe Maldini, anche aggiungendo un conguaglio economico. Il maggiore indiziato sembra essere Ante Rebic, che ha già un lungo trascorso in Germania tra le fila dell’Eintracht Francoforte.

Rebic, a differenza di Bailey, è valutato sui 26 milioni di euro. Per abbattere le spese cash dell’affare, il Milan potrebbe inserirlo nella trattativa aggiungendo un conguaglio di 14 milioni di euro. Certo, si tratta di un’operazione molto complicata, anche perché mettere d’accordo tante teste non è mai semplice. In più, bisogna capire se il Leverkusen accettasse contropartite, rinunciando a tanti milioni. Il croato è comunque un giocatore di livello, e questa stagione ha messo a segno quattro gol e siglato sei assist in quattordici presenze.