La Roma tenta l’assalto al rinato Perin, che tornerà alla Juventus dopo il prestito; Mirante invece pensa al Milan, sarà lui il vice Donnarumma

La cura Ballardini sembra aver fatto bene al Genoa, e anche al suo portiere, Mattia Perin, rinato dopo un inizio di stagione opaco tanto da essere l’arma del calciomercato della Roma, che punta su di lui per sostituire il partente Antonio Mirante, pronto per il Milan.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Milan, Maldini pensa allo scambio | Ecco il ‘sacrificato’

Calciomercato Roma, si pensa a Perin per il dopo Mirante | Le ultime

A fine giugno, finirà il prestito di Mattia Perin al Genoa. Ma con molta probabilità, il portiere nato a Latina non tornerà alla Juventus, che lo acquistò dai rossoblu nel 2018 come vice Szczesny, per poi rigirarlo al Genoa nel gennaio del 2020.

Dopo un inizio di stagione non troppo fortunato (fu uno dei primi a contrarre il coronavirus tra i genoani, scatenando poi una reazione a catena), l’estremo difensore classe ’92, come ha affermato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, sogna di vivere gli Europei di quest’estate da protagonista, non prima di aver portato la sua squadra alla salvezza, sempre più tranquilla grazie al lavoro del mister Davide Ballardini.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato, idea dal Sudamerica | Nuovo allenatore per Napoli e Roma

In ottica calciomercato, però, Perin potrebbe essere, invece, il protagonista di un terremoto non da poco: su di lui ha messo gli occhi la Roma di Fonseca, che entro la prossima stagione dovrà trovare un sostituto di Antonio Mirante. Al momento è valutato intorno ai 7 milioni di euro.

Calciomercato Milan, sarà Mirante il vice Gigio | I dettagli

E proprio il portiere della Roma, il cui contratto è in scadenza il 30 giugno 2021 con la squadra capitolina, potrebbe andare via come parametro zero e arrivare direttamente alla corte di Stefano Pioli, al Milan.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato, messo da parte da Tuchel | Assalto Juventus e Milan

Con il futuro di Gianluigi Donnarumma sempre più in rossonero, Mirante dovrà lottare con il rumeno Ciprian Tatarusanu, arrivato a settembre del 2020 al Milan, per un posto come vice-Gigio. Al momento, comunque, il club starebbe pensando al portiere della Roma, trentotto anni da compiere a luglio, come terzo, anche se le prestazioni dell’ex Fiorentina non hanno convinto del tutto la dirigenza milanista. Insomma, le gerarchie si vedranno una volta arrivati in allenamento, ma l’accordo sembra ormai cosa fatta.

M.P.