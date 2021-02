La Juventus è a caccia di rinforzi, ma un obiettivo rischia di saltare: il brasiliano, in uscita dal Real Madrid, ha un accordo con Beckham per giocare in MLS

La Juventus pianifica le mosse da attuare nel prossimo mercato di giugno. La finestra estiva di trattative sarà utilizzata per rinforzare la rosa a disposizione di mister Pirlo. Tra i reparti dove si interverrà ci sono le fasce, rimaste scoperte in diverse occasioni in questa prima parte di stagione. La società bianconera aveva messo nel mirino un calciatore in uscita dal Real Madrid, ma l’affare rischia di saltare.

Calciomercato Juventus, interesse per Marcelo

La Juventus è a caccia di un esterno sinistro che possa ampliare le rotazioni di Pirlo in quella zona di campo. L’allenatore – in assenza di Alex Sandro – è stato spesso costretto ad adattare nel ruolo Federico Bernardeschi, avendo a disposizione solo il giovane Frabotta. Tra i candidati a vestire la maglia bianconera c’è anche Marcelo, in uscita dal Real Madrid, ma che sta valutando anche altre offerte.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Maldini pensa allo scambio | Ecco il ‘sacrificato’

Il terzino brasiliano – classe 1988 – è finito ai margini delle rotazioni di Zidane e non è più titolare nei Blancos. Protagonista di appena otto presenze, e due assist, in Liga, il suo posto è stato preso da Mendy. Neanche l’ultima prestazione positiva contro il Getafe – schierato dall’assist ed autore di un assist – ha cambiato le carte in tavola e il giocatore, in scadenza nel 2022, andrà via in estate.

Calciomercato, Marcelo corteggiato da Beckham

Marcelo non ha infatti intenzione di rinnovare con il Real Madrid che lo venderà in estate per non rischiare di perderlo a costo zero. La Juventus – forte dell’amicizia con Cristiano Ronaldo – era tra le possibili destinazioni del giocatore, così come il Psg, ma, nelle ultime ore, ha preso piede l’MLS. Secondo quanto riportato da diariogol.com, infatti, Marcelo avrebbe già trovato un accordo con David Beckham per giocare nell’Inter Miami.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, messo da parte da Tuchel | Assalto da Juventus e Milan

I media americani danno per certo l’accordo tra Marcelo e Beckham, ma il giocatore si prenderà qualche giorno in più per riflettere. A 32 anni l’America può anche aspettare e il brasiliano potrebbe decidere di fare qualche altra stagione ad alto livello in Europa prima di approdare in campionati minori. L’Inter Miami gli ha assicurato piena disponibilità.