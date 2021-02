Calciomercato Juventus, super colpo in Serie A! Cifre e dettagli

Gattuso ritrova Fabian Ruiz per Napoli-Juventus: il centrocampista spagnolo è destinato a far parlare di sé anche in sede di calciomercato. Tutti i dettagli

Due vittorie, un pareggio e ben quattro sconfitte, una in finale di Supercoppa, l’ultima ieri che è valsa l’eliminazione dalla Coppa Italia. È il pessimo ruolino di marcia del Napoli di Gattuso, che sta vivendo il suo momento più difficile da quando è arrivato sulla panchina del club azzurro. Come se non bastasse, sabato allo stadio Diego Armando Maradona arriverà la Juventus, che è invece in un momento opposto rispetto a Insigne e compagni. Il big match di campionato è indicato da molti come già decisivo per il futuro di Gattuso, che dovrà però giocarselo con diversi titolari assenti. Koulibaly, Manolas e Mertens, infatti, non saranno sicuramente della partita, mentre negli ultimi giorni l’allenatore ha recuperato Fabian Ruiz dopo la positività al Covid. Il centrocampista spagnolo, ancora non al meglio della condizione, partirà con ogni probabilità dalla panchina, ma potrebbe essere uno degli osservati speciali in casa bianconera. Tiene sempre banco, infatti, la situazione legata al futuro dell’ex Betis, con anche la Juve alla finestra. Ecco le ultime su Fabian Ruiz: cifre e dettagli.

Calciomercato Juventus, occhi su Fabian Ruiz | Ecco la situazione del centrocampista spagnolo

Il 24enne ha un contratto in scadenza nel 2023 con il club azzurro e fino a qualche mese fa si era parlato con insistenza di un possibile rinnovo. La trattativa, però, sembra aver registrato una brusca frenata, ed è al momento in stand-by. In questo contesto, sono subito tornati a circolare rumors e indiscrezione riguardanti il possibile addio dello spagnolo, che piace sempre alle big del proprio paese, Barcellona e Real Madrid su tutte.

Ma non solo. Anche la Juventus, infatti, avrebbe messo gli occhi sul classe 1996, pronta ad approfittare di un’eventuale rottura con il Napoli. Molto dipenderà anche dai prossimi mesi in casa azzurra e da come volgerà al termine la turbolenta stagione della squadra di Gattuso, che sta prendendo una piega del tutto inaspettata. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il clima resta piuttosto agitato, e Fabian Ruiz è in prima fila tra i big che potrebbero lasciare Napoli a fine stagione. La sua valutazione si aggira intorno ai 45-50 milioni di euro e potrebbe scendere ulteriormente da qui a giugno. E anche la Juve è in agguato.