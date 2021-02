Il lavoro della Juventus continua senza sosta anche per quanto riguarda i rinnovi contrattuali: la firma ci sarà!

La Juventus non si ferma. Il lavoro incessante della dirigenza bianconera è sempre rivolto anche ai prolungamenti contrattuali in ottica futura. Come svelato dall’edizione de “Il Corriere di Torino” il club italiano sarebbe vicinissimo ad un rinnovo importante. Il centrale rumeno , classe 2002, Radu Dragusin potrebbe firmare ufficialmente nelle prossime ore il suo legame con la Juventus. Lo stesso Pirlo è molto entusiasta delle sue prestazioni quando è stato chiamato in causa in Prima squadra. Domenica scorsa è sceso in campo, invece, con l’Under 23 bianconera nel 6-0 rifilato al Livorno. Sulle sue tracce ci sarebbero stati anche diversi club di Premier League e il Lipsia: le sue qualità ormai sono sotto gli occhi di tutti gli addetti ai lavori.

Calciomercato Juventus, il progetto giovani riparte con Dragusin

Il suo agente, Florian Manea, insieme al procuratore Pablo Bentancur, aveva svelato già a dicembre il suo punto di vista come riporta “Il Corriere di Torino”: “Da parte nostra non c’è mai stata l’idea di partire. L’accordo con i bianconeri non sarà un problema. Radu si vede alla Juventus“.

Il giovane difensore rumeno si trova molto bene a Torino vivendo insieme anche alla mamma e alla sorella. Il suo arrivo in Italia risale al 2018 quando la Juventus l’ha acquistato dal 2018 dal Regal Bucarest per 260mila euro. All’epoca c’era anche l’Atletico Madrid e il Psg: ha fatto già il suo debutto in Champions League contro la Dinamo Kiev collezionando minuti importanti anche in Coppa Italia e in Serie A.

Prosegue il lavoro certosino della Juventus anche per quanto riguarda i giovani con obiettivi prefissati. Dragusin vestirà ancora la maglia bianconera per tante stagioni in modo tale da diventare in poco tempo un punto di riferimento insieme a Demiral e De Ligt, già autentiche certezze per Andrea Pirlo.