Arriva la stoccata in diretta per Leonardo Bonucci, dopo il diverbio con Antonio Conte durante Juventus-Inter

Ieri sera all’Allianz Stadium è andata in scena la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Inter. La partita è finita 0-0 e in virtù dell’1-2 dell’andata, la squadra di Andrea Pirlo è approdata in finale. Un match molto teso, coi nerazzurri poco incisivi in zona offensiva malgrado le tante azioni manovrate. Per Conte l’ennesima uscita dalle Coppe degli ultimi anni, e l’Inter si ritrova il 10 febbraio ad avere solo una competizione a disposizione. Certo, le ‘distrazioni’ in vista della lotta scudetto col Milan saranno ridotte al minimo, e dunque potrebbe essere una ghiotta occasione.

Juventus-Inter, l’attacco a Bonucci

Durante il match, Conte ha avuto diverse discussioni con la panchina della Juventus. Il suo ritorno all’Allianz Stadium è stato agitato, anche per gli screzi avuti coi bianconeri. A tal proposito, ha parlato Furio Focolari, giornalista, ai microfoni di ‘Radio Radio‘: “L’atteggiamento di Bonucci non mi è piaciuto. Si è permesso di andare a rompere le scatole a Conte, dicendogli di rispettare gli arbitri. Ma avete notato lui in campo cosa fa? E soprattutto, è un giocatore. Deve stare in panchina. Stiamo sottovalutando il suo gesto, è un aizza popolo“.

Le parole di Focolari si riferiscono al battibecco tra Conte e Bonucci, col difensore della Juve che avrebbe detto all’allenatore nerazzurro di avere più rispetto per gli arbitri. Poi è intervenuto anche Tony Damascelli, sempre ai microfoni di ‘Radio Radio’: “Sabato scorso, Orsato, richiamato dal quarto uomo, ha espulso Baronio. Ieri Chiffi -quarto uomo di Juve-Inter, ndr- ha segnalato che quel gentiluomo di Bonucci si stava comportando in quella maniera. Deve essere mandato fuori“. Insomma, l’opinione dei due giornalisti verso il difensore bianconero è ormai nota. Tra l’altro, l’eventuale espulsione gli avrebbe fatto saltare la finale, che si disputerà contro una tra Atalanta e Napoli nel mese di maggio.