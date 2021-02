Inter, flop Lautaro Martinez | Sparisce sempre nei momenti clou

L’Inter deve far fronte al ‘problema’ Lautaro Martinez: l’attaccante argentino troppo spesso sparisce durante i match clou

Ha fatto molto discutere la prestazione dell’Inter in casa della Juventus ieri sera. I nerazzurri non sono andati oltre lo 0-0 e ciò ha significato l’eliminazione in semifinale, per il secondo anno consecutivo con Conte. In particolare, la poca incisività degli attaccanti ha influito sul risultato finale, malgrado le tante azioni offensive costruite. Non può fare tutto Lukaku, che vive un momento particolare, e che ha quindi bisogno di un partner che lo ‘sostituisca’ in certi momenti. E finora Lautaro Martinez ha deluso nei momenti decisivi.

Inter, male Lautaro Martinez negli scontri diretti

Antonio Conte ieri ha specificato che Lautaro Martinez è solo alla seconda stagione da titolare ed è un classe ’97. Ha quindi bisogno ancora di maturare, certo, però comincia a non essere più un giovanissimo. Questa stagione diversi gol importanti ci sono stati, anche se non hanno portato a una vittoria dei nerazzurri, come per esempio a Madrid contro il Real, oppure contro la Juve nella sfida dell’andata. Ma ci sono anche tanti altri scontri diretti in cui El Toro non è stato decisivo.

Serie A, Inter-Milan 1-2 Serie A, Inter-Napoli 1-0 Serie A, Roma-Inter 2-2 Serie A, Inter-Juventus 2-0 Champions League, Inter-Shakhtar 0-0 Coppa Italia, Inter-Milan 2-1 Coppa Italia, Juventus-Inter 0-0

Una serie di partite in cui la poca incisività di Lautaro Martinez non ha condizionato il risultato finale in alcuni casi, come per esempio in campionato contro la Juventus o contro il Napoli. Ma in altre, decisamente sì: la sfida con lo Shakhtar, che ha sancito l’uscita dalla Champions, oppure quella di ieri contro la Juve in Coppa Italia.

Tra gli italioti, unici al mondo, vincono sempre solo i giocatori e perde sempre solo l’allenatore, però se un attaccante dovrebbe tirare lungo la linea rossa e invece lo fa lungo la linea nera…

Proprio in riferimento a ieri, il giornalista Gian Luca Rossi ha fatto notare un aspetto interessante. Spesso è Antonio Conte a essere criticato. Ma se gli attaccanti sbagliano con la porta spalancata, non può essere colpa dell’allenatore, che -purtroppo per il suo ruolo- quando è il momento di calciare non dipende da lui.