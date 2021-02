Calciomercato Napoli e Roma, allenatore dal Sudamerica | La suggestione

La nuova suggestione in casa Napoli e Roma potrebbe essere Marcelo Gallardo, che non ha ancora definito il suo futuro al River

Da quand’è andato via Maurizio Sarri, il Napoli non è stato più quello di sempre. Il Bel Gioco si è snaturato e poi è scomparso del tutto. Carlo Ancelotti è stato esonerato dopo un secondo anno disastroso, dove i partenopei sono finiti anche in zona retrocessione. L’arrivo di Gennaro Gattuso ha nascosto i problemi, che stanno riaffiorando in questa stagione. Il Napoli non gioca più bene, e la mancanza di top player -vedi Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Lukaku…- influisce sulle prestazioni. I giocatori presenti nel corso degli anni sono arrivati al risultato grazie al gioco. Ed è un dato di fatto.

Napoli e Roma, Gallardo si esprime sul futuro

La posizione di Gattuso è in bilico, De Laurentiis sta sondando altre piste per ridare al suo Napoli la vecchia impronta. Sarri non è l’unico che fa giocar bene le sue squadre. Ci sono altri profili che potrebbero far bene all’ombra del Vesuvio. Uno di questi è Marcelo Gallardo, il Pep Guardiola del calcio sudamericano. Ha dato al River Plate una nuova dimensione, rendendola la squadra più forte del Sudamerica per diversi anni consecutivi. Unica sua macchia, la non vittoria del campionato. Perdonabile, quando porti a casa dieci trofei in sette anni, di cui sette internazionali.

Gallardo ha parlato in conferenza stampa del suo futuro: “Non vengo a comunicare la mia continuità al River Plate. Abbiamo valutato tante cose appena finita la stagione. Ma voglio che mi dicano dove siamo, dove vogliamo arrivare e capire se c’è il desiderio di continuare il progetto. Non metto pressione a nessuno, sappiamo che con la pandemia e la crisi economica è difficile. Ma dobbiamo essere tutti convinti di continuare insieme e con la strada tracciata“. Parole chiare, che dimostrano il possibile addio di Gallardo dal River, visto che il contratto scadrà il prossimo 31 dicembre.

L’argentino farebbe comodo al Napoli, per il gioco che propone: possesso palla, aggressività, verticalizzazioni, triangoli in mezzo al campo. Un profilo che ricorda quello di Sarri, ed El Muneco ha bisogno anche di imporsi in Europa per entrare definitivamente nell’élite del calcio mondiale. Un profilo che piacerebbe anche alla nuova dirigenza, anche perché probabilmente Fonseca andrà via a fine stagione. Insomma, il mese di giugno imporrà Napoli e Roma di fare delle scelte sul futuro e Gallardo potrebbe essere una possibilità.