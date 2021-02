Calciomercato Juventus, sirene inglesi per Rabiot | Idea maxi-scambio!

Calciomercato Juventus, spunta la maxi ipotesi di scambio sull’asse Torino-Liverpool: Ancelotti guarda con interesse Rabiot, lo scenario

Arrivato alla Juventus nella scorsa estate, Adrien Rabiot non è ancora riuscito a fare sua la formazione bianconera, se non a fase alterne. Talento cristallino che a volte vive delle pause, la dirigenza piemontese non ne disdegnerebbe una cessione, soprattutto se dovesse arrivare l’offerta giusta al momento giusto. D’altronde, il francese è arrivato a Torino a parametro zero e potrebbe essere una ghiotta plusvalenza per la Juventus, che ragiona già sui possibili rinforzi in vista della prossima stagione. E dall’Inghilterra, c’è chi sembra poter ‘dare una mano’ ai bianconeri, interessandosi nuovamente all’ex Paris Saint-Germain.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, “Allegri ha già firmato” | Via libera per Sarri

Calciomercato Juventus, Everton su Rabiot: spunta l’idea maxi-scambio

Nonostante con la gestione Andrea Pirlo sembri vivere una stagione nettamente migliore rispetto a quella vissuta con la precedente targata Maurizio Sarri, il centrocampista francese non rientra tra gli incedibili della dirigenza bianconera. L’Everton questo lo sa bene, al punto che potrebbe tornare forte in pressing su Rabiot in vista della prossima stagione. Soprattutto se la formazione di Carlo Ancelotti dovesse centrare l’obiettivo Champions League (attualmente è al settimo posto, a meno tre dalla zona qualificazione). Dalla sua, la Juventus, però, potrebbe cogliere al balzo lo scenario Everton-Rabiot, per trarne subito il massimo vantaggio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, super colpo Juventus | Raiola ‘alleato’

Nel mirino dei bianconeri, dunque, occhio al brasiliano Richarlison, punta di diamante dei Toffies di Carlo Ancelotti e possibile contropartita di un maxi-scambio che vedrebbe coinvolti diverse stelle. Valutato sui 60 milioni di euro, il brasiliano potrebbe essere pronto al salto in un top club europeo, con la Juve disposta a ritagliargli uno spazio importante nel 4-4-2 fluido di Andrea Pirlo. E oltre al cartellino di Adrien Rabiot (che la Juve valuta attorno i 30 milioni di euro), la squadra mercato bianconera potrebbe inserire anche quello di Douglas Costa (valore 30-35 milioni di euro), che Ancelotti conosce bene, avendolo allenato già al Bayern Monaco.

Allora, occhio a quelli che potrebbero essere i futuri scenari di mercato: in attesa che la pandemia allenti la propria morse sulle risorse finanziarie dei club, Everton e Juventus restano alla finestra con un maxi-scambio che rivoluzionerebbe le rispettive rose, in vista della prossima stagione.