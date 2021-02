Calciomercato Juventus e Milan, occasione dalla Bundesliga | Non rinnova!

La Juventus e il Milan potrebbero puntare su un nuovo giovane calciatore proveniente dalla Germania, che ha rifiutato il rinnovo

La situazione delle big italiana è differente da caso a caso, ma tutte sono molto interessate a tesserare dei giovani talenti. Il fatto è che, acquistando quei giocatori di 23-24 anni, oltre a garantire un futuro al club, c’è la possibilità di effettuare delle plusvalenze nelle prossime stagioni. Certo, l’obiettivo non è mai quello di vendere, ma è pur sempre una possibilità. Nello specifico, la Juventus e il Milan stanno cercando di puntare sempre di più su qualche astro nascente del calcio europeo. E non è mai una cattiva idea.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, pronto il colpo a zero dall’Arsenal | I dettagli

LEGGI ANCHE >>> Juventus, sirene inglesi per Rabiot | Idea maxi-scambio!

Milan e Juventus, occasione Zakaria

Il Milan nelle ultime stagioni ha acquistato giocatori come Leao e Tonali, ma anche Bennacer e Dalot. La stessa Juventus ha voluto puntare sui vari De Ligt e McKennie. E oltre al centrocampista nordamericano, potrebbe arrivare un altro giocatore della Bundesliga. Si tratta di Denis Zakaria, centrocampista centrale del Borussia Moenchegladbach. Lo svizzero ha il contratto in scadenza nel 2022 e ci sarebbero delle novità sul suo futuro.

Secondo quanto riferito da ‘Sport Bild‘, infatti, Zakaria ha rifiutato il rinnovo del contratto con il Borussia proposto dal ds Max Eberl. Il giocatore vuole andar via, e lo vorrebbe fare anche il più in fretta possibile. Considerando il contratto in scadenza tra circa un anno e mezzo, probabilmente lo farà la prossima estate. Per Juventus e Milan si tratta di un’occasione, anche perché la sua situazione ha fatto scendere anche il suo valore sul mercato. Zakaria infatti potrebbe andar via per circa 30 milioni di euro.

Il centrocampista svizzero in questa stagione ha collezionato 17 presenze -tra Bundes, DFB Pokal e Champions League- mettendo a segno un gol. Ha saltato l’inizio di stagione per un infortunio al ginocchio, ma ora è tornato e vorrebbe approdare in una big del calcio europeo. Un colpo ‘alla Maldini e Massara‘, sempre attenti a queste situazioni, anche perché i rossoneri torneranno a disputare la Champions. Cosa che già fa la Juventus, alla ricerca di sostituti per i probabili addii dei vari Rabiot e Ramsey.