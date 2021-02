Calciomercato Juventus, fari puntati su Atalanta-Napoli: in tre nel mirino dei bianconeri, da Maksimovic a Goosens, passando per Muriel. Lo scenario di mercato in vista della prossima stagione

Reduce dal ticket strappato contro l’Inter, per la finale di Coppa Italia, in programma il prossimo 19 maggio in quel di Milano, la Juventus di Pirlo continua a volare sulle ali dell’entusiasmo. Dopo un avvio di stagione travagliato, il neo-tecnico bianconero sembra aver trovato finalmente la quadra, con la Supercoppa vinta con il Napoli reale crocevia di questa stagione. Un ottimismo che inizia a fermentare anche sul mercato, dove in vista della prossima stagione, i bianconeri hanno cominciato ad aggiungere profili alla propria short list. Profili che potrebbero provenire proprio da Atalanta-Napoli, seconda semifinale di Coppa Italia che, non solo rileverà la rivale della Juventus in finale, ma anche il valore di tre possibili colpi in casa Vecchia Signora.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma | Colpo dalla Premier a costo zero

Calciomercato Juventus, occhi su Atalanta-Napoli: Maksimovic, Gosens e Muriel osservati speciali

Fari puntati, dunque, sui tre osservati speciali (per la Juventus) di questo Atalanta-Napoli: Nikola Maksimovic, Robin Gosens e Luis Muriel. I bianconeri restano alla finestra e prendono appunti, consapevoli che sia il napoletano che i due orobici potrebbero dare una grossa mano alla Juventus, in vista della prossima stagione. Il difensore serbo, ad esempio, è in scadenza con il Napoli il prossimo giugno e un suo rinnovo in azzurro è sempre più lontano: ragion per cui, rappresenterebbe un’occasione a zero preziosa, per una Juventus comunque alla ricerca di tasselli difensivi da aggiungere al proprio organico.

Discorso diverso, invece, per Gosens e Muriel: la Dea resta una bottega carissima, ma entrambi i calciatori potrebbero spingere per un cambio d’aria, considerando che in questa Juventus avrebbero la possibilità e le carte in regola per giocarsi una maglia da titolare: sinistra, Alex Sandro non sembra dare più le garanzie di un tempo, mentre in attacco Pirlo è alla ricerca di un’altra punta.

Ipotesi e scenari di mercato, però, ancora lontanissimi dal concretizzarsi in vere e proprie trattative: la Juventus, intanto, è pronta a godersi lo spettacolo di Atalanta-Napoli, nell’attesa di conoscere la propria rivale per la finalissima del 19 maggio.