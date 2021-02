Inter a caccia di affari low-cost, per la difesa pista calda quella di Mandi, che si svincolerà dal Real Betis in estate

Nessun’operazione in entrata nel corso di gennaio, a caccia di possibili occasioni per il mercato estivo. L’Inter riceverà sicuramente introiti importanti dalla qualificazione in Champions League, al momento obiettivo decisamente alla portata dei nerazzurri, ma è chiaro come al mercato si guardi anche ad occasioni low-cost e ad affari importanti senza essere costretti a spendere molto, visto anche il fatto che Suning sia alla continua ricerca di nuovi partner commerciali.

Calciomercato Inter, pista Mandi per la difesa

Ecco allora che in casa nerazzurra uno dei nomi più caldi per l’estate resta quello di Aissa Mandi. Il centrale franco-algerino, che compirà 30 anni ad ottobre, non sembra affatto intenzionato a rinnovare il proprio contratto con il Real Betis e il suo addio al club di Siviglia sembra essere sempre più vicino. Sembra addirittura che il giocatore abbia già firmato un pre-accordo con la società nerazzurra.

Mandi, classe 1991, potrebbe rappresentare un’importante alternativa low-cost ai tre titolari della difesa. Centrale di sicuro affidamento, ha grande esperienza anche in campo internazionale. Oltre a tante gare tra Ligue 1, Liga ed Europa League, con la nazionale algerina ha totalizzato quasi 60 presenze. Un profilo dunque importante e di affidamento ai titolarissimi della difesa. Mandi inoltre, soprattutto nella scorsa stagione, ha giocato anche molte gare con una difesa a tre e questo potrebbe essere certamente un vantaggio per la compagine nerazzurra e soprattutto per il tecnico Antonio Conte.

Il giocatore sarebbe felicissimo di una chiamata da parte di un club tanto importante come l’Inter, che gli garantirebbe a 30 anni un vero e proprio salto di qualità in carriera. Attenzione però alla concorrenza di altri club: anche il Milan infatti è parso interessato al giocatore algerino.