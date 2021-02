Serata sottotono per Romelu Lukaku ieri contro l’Inter. Il bomber belga è rimasto ancora a secco contro i bianconeri ed è nuovamente emerso il problema di un vice che in rosa non c’è. Per la prossima estate idea a costo zero

L'Inter non è riuscita a superare la Juventus nella sfida di ritorno delle semifinali di Coppa Italia. 0-0 il risultato finale che ha palesato le difficoltà dei nerazzurri ad andare in gol quando Lautaro e soprattutto Lukaku non sono in partita. Il belga non è stato quasi mai pericoloso ben controllato dal duo composto da de Ligt e Demiral e complessivamente è apparso un po appannato anche dal punto di vista strettamente fisico. I tanti impegni iniziano ad influire sul rendimento del numero 9 di Conte che non può fare a meno di lui. Ieri sera infatti il tecnico salentino non ha neanche lanciato nella mischia il giovane Pinamonti per provare ad andare in gol, a testimonianza di come ci sia ampio divario tecnico e nelle gerarchie tra Lukaku e quello che sulla carta dovrebbe essere il suo vice. Il giovane attaccante paga l'inesperienza mentre Conte avrebbe voluto un attaccante di scorta più navigato.

Calciomercato Inter, vice Lukaku di esperienza: idea Gignac per l’estate

Nei mesi scorsi si è parlato molto del ruolo di vice Lukaku con i vari Giroud, Caicedo, Gervinho e Dzeko alla fine mai arrivati alla corte di Conte. Per la prossima estate però potrebbe spuntare un’occasione interessante dal Messico dove è tornato a macinare gol pesanti Andrè-Pierre Gignac. Il centravanti classe 1985 ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e potrebbe quindi lasciare il Tigres a costo zero.

L’ex Marsiglia sta facendo benissimo in questa stagione con ben 17 reti tra tutte le competizioni e tre delle quali nel Mondiale per Club che vedrà il suo Tigres sfidare in finale il Bayern Monaco. Non è da escludere che dopo questa impresa il 35enne transalpino possa anche decidere di rinnovare ancora con i messicani ma qualora invece si liberasse a costo zero potrebbe tornare utile proprio alla causa dell’Inter che necessita di una punta di scorta low cost e con grande esperienza.