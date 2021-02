Antonio Conte, allenatore dell’Inter, potrebbe lasciare i nerazzurri al termine della stagione. Il tecnico leccese, arrivato nell’estate di calciomercato del 2019, non ha finora alzato trofei con la Beneamata e, l’uscita dalla Coppa Italia per mano della Juventus di Andrea Pirlo, ha riportato alla luce diverse riflessioni sul suo futuro



Un altro titolo mancato per Antonio Conte! Il tecnico dell’Inter, arrivato per riportare la Beneamata in alto dopo il processo di crescita iniziato con Luciano Spalletti, non ha finora raggiunto alcun trofeo in nerazzurro, fallendo in diverse occasioni l’obiettivo. Per due volte infatti, il leccese è stato sconfitto in semifinale di Coppa Italia, l’anno scorso dal Napoli e poi dai bianconeri ieri, e, in Europa League, il cammino si è fermato in finale contro il Siviglia di Julen Lopetegui.

Resta soltanto lo scudetto come ultimo e unico obiettivo per Conte che, oltre alla Coppa Italia, in questa stagione ha dovuto salutare alla fase a gironi sia la Champions League, in un girone non proibitivo, che l’Europa League, a causa dell’ultimo posto raggiunto nel raggruppamento. Al momento, i nerazzurri occupano invece la seconda piazza nel campionato italiano di Serie A, a due lunghezze di distanza dal Milan rivelazione di Stefano Pioli.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, rivoluzione in panchina | Due nomi per il post Conte

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, sirene inglesi per Rabiot | Idea maxi-scambio!

Calciomercato Inter, Conte addio? Le ultime sul suo futuro

Il futuro di Conte è quindi in bilico. La situazione societaria al momento in casa Inter non è delle più rosee, ma il tecnico leccese potrebbe anche decidere di sua iniziativa di rompere il suo contratto con la Beneamata dietro buonuscita. Fra le ipotesi sul tavolo c’è quella di un anno sabbatico e successivamente magari un ritorno in Nazionale, ed attenzione anche al Real Madrid che potrebbe salutare Zinedine Zidane.

La pista più calda resta però quella di un ritorno in Premier League. Conte e la sua famiglia si sono trovati benissimo in Inghilterra e, se dovesse arrivare la chiamata da oltremanica, l’ex allenatore di Juventus e Chelsea potrebbe proprio ripartire dal campionato inglese, nel quale ha già vinto alla guida dei Blues, per poi però separarsi in maniera decisamente burrascosa nella seconda annata allo Stamford Bridge.