Non è un momento semplice per l’Inter e potrebbe esserci presto una rivoluzione per i nerazzurri: la situazione

Non è una stagione semplice quella che sta vivendo l’Inter, che almeno fin qui ha collezionato più delusioni che gioie. I nerazzurri infatti hanno fallito già diversi obiettivi e ora è rimasto soltanto un modo per provare a salvare la stagione. La Champions League ormai è andata da tempo a causa dell’ultimo posto nel girone che ha escluso anche possibili trionfi in Europa League.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter, scintille Agnelli-Conte | Botta e risposta a distanza!

Da ieri sera poi è sfumato un altro obiettivo per Lukaku e compagni, ovvero la Coppa Italia. I nerazzurri non sono riusciti a ribaltare la sconfitta rimediata all’andata contro la Juventus per 1-2 e a causa dello 0-0 ottenuto all’Allianz Stadium sono costretti ad abbandonare un’altra competizione. A questo punto per la ‘Beneamata’ resta a disposizione soltanto lo scudetto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sirene inglesi per Rabiot | Idea maxi-scambio!

Calciomercato Inter, addio con Conte senza scudetto: nel mirino Sarri e Fonseca

Aumentano sempre più intanto le voci su Antonio Conte, che non sembra essere blindato dalla società nerazzurra a causa del rendimento altalenante. In un anno e mezzo a Milano, infatti, l’Inter ha combattuto e ha sfiorato risultati importanti ma non è riuscita a riportare un trofeo dieci anni dall’ultima volta. In caso di mancata vittoria dello scudetto, infatti, potrebbe esserci anche una separazione con il tecnico attuale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma | Colpo dalla Premier a costo zero

Conte guadagna 12 milioni di euro all’anno e la società probabilmente si aspettava di più dal suo operato. Qualora questa annata dovesse chiudersi senza trofei in bacheca come un anno fa, allora Conte potrebbe asciare la compagine nerazzurra. Le parti erano state già lontane nel mese di agosto e alla fine è stato deciso di proseguire, ma da quel momento ad oggi sono cambiate diverse cose. In caso di addio i due nomi più vicini all’Inter sembrerebbero essere Maurizio Sarri e Paulo Fonseca, il primo è ancora senza squadra mentre il secondo potrebbe lasciare la Roma.

Si allontana invece il nome più vicino di tutti negli scorsi mesi, ovvero quello di Massimiliano Allegri. Per l’ex Juventus, infatti, sembrerebbe esserci già una squadra avanti a tutti: si tratta della Roma, che potrebbe salutare Fonseca per cercare un salto di qualità.