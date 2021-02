Dichiarazioni forti in diretta in merito al possibile approdo di Massimiliano Allegri all’Inter nella prossima stagione

L’eliminazione dell’Inter di ieri sera dalla Coppa Italia è l’ennesima batosta nella stagione nerazzurra. Rimane solo il campionato e l’Inter è obbligata a vincere, non avendo più altre competizioni da disputare. Antonio Conte è sempre più bersagliato e il suo futuro potrebbe davvero essere lontano da Milano la prossima stagione.

Certamente la difficile situazione societaria non sta dando serenità all’ambiente e quindi di conseguenza ai calciatori e questo è un fattore che potrebbe influire anche da qui al termine della stagione. L’Inter si prepara a due partite fondamentali per capire le reali possibilità di vincere uno scudetto che manca da 10 anni. Domenica ci sarà la sfida con la Lazio e poi il derby con il Milan che potrebbe significare sorpasso dell’Inter in classifica.

Calciomercato, “Allegri all’Inter non vincerebbe nulla”

La situazione di Conte, però, rimane piuttosto precaria e sono tanti i nomi che circolano in merito al suo successore nella prossima stagione. Il nome più caldo è quello di Massimiliano Allegri e in merito a questo ipotetico scenario il giornalista Alessandro Longhi si è espresso così a Top Calcio 24: “Se Allegri dovesse arrivare all’Inter non vincerà niente, è una mia sensazione”. Parole che danno diversi spunti di riflessione sul reale impatto che l’ex Juventus, Milan e Cagliari potrebbe avere in un club come l’Inter che si è abituata ad automatismi e ad un tipo di calcio certamente molto differente da quello proposto in Serie A e in Europa da Allegri.

Lo stesso Allegri è stato accostato ad altri club europei, tra cui l’Arsenal e il Real Madrid che sembra considerarlo la prima scelta per il dopo Zidane. Il tecnico toscano sembrava ad un passo dall’Inter in estate, prima del famoso incontro tra Conte e dirigenze che ha cambiato le carte in tavola. L’Inter deve concludere la stagione con l’obbligo di portare a casa lo scudetto, a giugno le strade ta nerazzurri e Conte potrebbero dividersi.