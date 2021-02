L’Inter valuta le operazioni da attuare nel prossimo mercato: Eriksen torna nella lista dei cedibili e si pensa ad uno scambio alla pari con il Chelsea

L’Inter è un cantiere aperto. L’eliminazione patita in Coppa Italia per mano della Juventus ha rimesso in discussione il progetto tecnico di Antonio Conte. L’allenatore sembra aver puntato sugli uomini sbagliati in sede di mercato e la sua posizione potrebbe vacillare in caso di mancato successo in campionato. Il suo addio aprirebbe a una rivoluzione in rosa.

Calciomercato Inter, Eriksen delude ancora

L’Inter valuta la posizione di Conte quotidianamente: il tecnico leccese resterà alla guida del club sino a giugno, poi saranno fatte le dovute considerazioni. In caso di esonero potrebbe subentrare Maurizio Sarri, da sempre in cima alla lista dei desideri. Il toscano è pronto a puntare sui suoi uomini, con la rosa che sarebbe modificata nei suoi interpreti.

Christian Eriksen – pupillo di Antonio Conte – è destinato a finire sulla lista dei cedibili. Il danese – dopo qualche prestazione sufficiente – è tornato a deludere in Coppa Italia contro la Juventus. Schierato titolare, l’ex Tottenham non ha inciso sul match e Sensi, dal suo ingresso, ha sicuramente apportato maggior vivacità alla manovra nerazzurra. La prestazione di Eriksen ha fatto tornare d’attualità la sua possibile cessione a giugno.

Calciomercato Inter, scambio alla pari con il Chelsea

L’Inter potrebbe così pensare ad una manovra di mercato interessante. L’ultima suggestione è quella di uno scambio alla pari con il Chelsea tra Eriksen e Jorginho. I nerazzurri punterebbero su questa formula, con una valutazione di entrambi i giocatori sui 50 milioni, plusvalenza annessa. Il club inglese, al momento, non concorda sulle cifre e sarebbe disposto a cedere Jorginho solo aggiungendo ad Eriksen una cifra tra i 15-20 milioni cash.

L’affare è solo un’idea e andrebbe perfezionata nei dettagli. L’arrivo di Sarri all’Inter potrebbe facilitare l’operazione, con Jorginho che tornerebbe volentieri ad essere allenato dal toscano. Sarri è l’allenatore con cui ha collezionato più presenze in carriera (162) ai tempi del Napoli, mettendo a segno 6 gol e 13 assist. L’Inter sogna di riunire la coppia, ma tra il dire e il fare c’è ancora tanto da lavorare.