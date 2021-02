Calciomercato, il Nantes pronto a esonerare Domenech! Le ultime

Il club è pronto a un nuovo clamoroso ribaltone in panchina sul calciomercato. La posizione dell’allenatore è sempre più in bilico e ormai l’esonero sembra alle porte: di seguito l’ultima indiscrezione

Calciomercato, il futuro di Raymond Domenech è sempre più in bilico sulla panchina del Nantes. L’allenatore non ha risollevato il club francese; occupa il penultimo posto in classifica e nelle prossime ore dovrebbe essere esonerato dopo sole sette partite alla guida del club di Ligue 1.

Secondo quanto riporta ‘L’Equipe’, citando fonti interne al club, infatti, il tecnico sarebbe già stato esonerato dal ruolo di allenatore nella giornata di oggi, a causa dei pessimi risultati. Vedremo se la notizia verrà confermata nelle prossime ore e diventerà ufficiale.

Calciomercato, dalla Francia: il Nantes ha già esonerato Domenech. L’indiscrezione

Le ultime notizie provenienti dalla Francia stanno scuotendo il calciomercato, in una fase decisamente delicata della stagione. Se si analizza, però, lo score dall’inizio del campionato e anche dopo l’arrivo di Domenech non può sorprendere la decisione del club di Ligue 1, alla ricerca di una nuova svolta per dare un senso alla stagione.

Il Nantes sta attraversando una delle peggiori crisi della sua storia. Arriva da 15 partite consecutive senza vittorie ed è relegato nei bassi fondi della classifica di Ligue 1. Inoltre, l’arrivo di Domenech in panchina non ha per nulla migliorato la situazione. Con l’ex tecnico della Francia, infatti, sono arrivati quattro pareggi e tre sconfitte in sole sette partite. Tanto sembra essere bastato per arrivare all’esonero.