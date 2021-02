Il giornalista Furio Focolari si scaglia contro l’Inter di Antonio Conte e le sue critiche sono rivolte a soggetti ben precisi. Il pensiero dell’opinionista

L’Inter deve trovare continuità all’interno di una stagione che l’ha vista alternare risultati sorprendenti a sconfitte inaspettate. L’eliminazione prematura dalla coppe europee pesa come un macigno sulla spalle di Antonio Conte che ha però ricucito lo strappo in campionato, riportandosi ad appena due lunghezze dal Milan capolista. L’allenatore è chiamato a vincere lo scudetto al suo secondo anno alla guida dei nerazzurri.

Inter, doppia accusa da Focolari

Un risultato diverso dalla vittoria sarebbe visto come un fallimento dalla società e dai tifosi. L’operato di Conte è sotto la lente di ingrandimento ogni giorno e sotto accusa sono finite alcune scelte avallate dal tecnico. Furio Focolari, giornalista sportivo, ha idee ben precise a riguardo: “Avete visto Vidal come gioca? Non la struscia mai“, ha dichiarato in un’intervista a Radio Radio.

Il cileno è finito sotto le critiche dopo le ultime deludenti apparizioni con la maglia dell’Inter. Fortemente voluto da Antonio Conte, Vidal è in dubbio per il prossimo match con la Lazio a causa di un trauma contusivo al ginocchio sinistro. Il mister, però, vuole recuperarlo a tutti i costi perché per lui è un inamovibile: 19 presenze su 21 in Serie A, ma appena un gol.

Inter, Conte e Vidal nel mirino

Arturo Vidal non sembra essere il giocatore brillante ammirato qualche anno fa alla Juventus. Spesso distratto e poco partecipe alla manovra, il cileno è stato oggetto di critiche in alcune sconfitte dell’Inter in campionato e in Champions League – vedi la gara di Madrid contro il Real -. Nonostante ciò, però, mister Conte l’ha sempre difeso e mandato in campo, rifiutando ogni possibile altra soluzione.

Un comportamento che non è piaciuto a Focolari, che ha aggiunto: “Conte è prevenuto, lo mette sempre in campo, ma così fa male a se stesso“. Il sostituto di Vidal è Gagliardini che non vanta però numeri migliori: appena due gol in Serie A in 16 partite. La partita contro la Lazio potrebbe fungere da cartina tornasole per risolvere il problema: l’Inter – e Antonio Conte – possono fare a meno di Vidal? Al campo l’ardua sentenza.