Fikayo Tomori, difensore centrale di proprietà del Chelsea in prestito al Milan, è in prestito in Serie A con diritto di riscatto fissato su circa 30 milioni di euro. I Blues, detentori del cartellino del giocatore classe 1997, potrebbero chiedere un titolare rossonero in cambio



Fikayo Tomori, difensore centrale classe 1997, veste da poche settimane la maglia del Milan di Stefano Pioli e, a causa dell’infortunio di Simon Kjaer, si è subito ritagliato un posto da titolare nell’undici dei rossoneri, al momento al primo posto nella classifica del campionato italiano di Serie A. L’originario di Calgary in Canada con la nazionalità inglese ha un contratto fino al 2024 con il Chelsea ed ha già impressionato in maglia Milan, soprattutto nel derby di Coppa Italia contro l’Inter di Antonio Conte.

Il Milan ha prelevato il giocatore dal Chelsea con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a circa 30 milioni di euro. Una cifra decisamente alta per un giocatore arrivato nella finestra di calciomercato invernale, ma i Blues potrebbero avanzare una clamorosa controproposta alla società meneghina.

Calciomercato Milan, il Chelsea rilancia per Tomori | Chiesto Kessie

Il Chelsea, allenato da poco da Thomas Tuchel subentrato a Frank Lampard, non considera Fikayo Tomori un titolare di prima fascia e, alla giusta cifra, potrebbe privarsi del giocatore che vanta anche una presenza nella nazionale dei tre leoni. L’alternativa è quella dello scambio con Franck Kessie, centrocampista del Milan fra i migliori del campionato italiano di Serie A. I rossoneri puntano però forte sull’ex giocatore di Atalanta e Cesena e non sono assolutamente intenzionati a privarsene. Kessie è infatti valutato almeno 40 milioni di euro ed ha un contratto, da rinnovare il prima possibile, fino al 2022.

In questa stagione, da urlo finora per il classe 1996, Kessie ha collezionato 20 presenze nel campionato italiano di Serie A mettendo a segno 7 gol e fornendo 3 assist ai suoi compagni. Fisico, tecnica ed un’innata dote nel calciare i rigori sono tre delle caratteristiche di maggior rilevanza di Kessie sul quale il Milan continua a puntare a forte, chiudendo le porte al Chelsea, soprattutto nell’ottica di uno scambio con Tomori, considerando anche le differenze di valutazione.