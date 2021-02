Il Milan pianifica il mercato di giugno: la squadra rossonera cerca rinforzi a centrocampo e si pensa anche al ritorno di uno dei pupilli di Gattuso al Napoli

Il Milan guarda tutti dall’alto verso il basso in classifica e non ha intenzione di cedere la sua posizione privilegiata. La squadra rossonera sta vivendo un campionato da assoluta protagonista e mister Pioli è riuscito a superare anche le tante defezioni per infortunio con idee tattiche innovative e sorprendenti. Il prossimo anno la società potrebbe però aiutare l’allenatore con nuovi rinforzi soprattutto a centrocampo.

Calciomercato Milan, idea Bakayoko

Il centrocampo del Milan è il reparto più falcidiato dagli infortuni in questo campionato. Mister Pioli ha dovuto sopperire alle tante assenze adattando spesso Calabria nel ruolo di mediano. La società vuole porre rimedio a questa situazione e in estate è pronta ad intervenire sul mercato per evitare che tutto ciò possa ripetersi in futuro.

Un’idea potrebbe venire dal Napoli, con il Milan pronto a gettarsi su Tiémoué Bakayoko. L’ivoriano è in prestito dal Chelsea e non verrà riscattato dai partenopei. Il giocatore è stato infatti fortemente voluto da Gattuso in estate, ma il sempre più possibile esonero del tecnico – a giugno o già a stagione in corso – complica la permanenza del calciatore sotto al Vesuvio.

I numeri di Bakayoko con il Napoli e il Milan

Bakayoko farà ritorno al Chelsea, squadra con la quale ha un contratto sino al 2022. I Blues, però, non contano sul talento del centrocampista e hanno già in mente un piano. L’idea è quella di venderlo a titolo definitivo, oppure girarlo nuovamente in prestito previo rinnovo per non rischiare poi di perderlo a costo zero in estate.

Il Milan fiuta l’affare. La società rossonera – che aveva provato a riprendere il calciatore già l’estate scorsa – vuole riportare Bakayoko in rossonero. L’operazione con il Chelsea potrebbe chiudersi sulla base di 12 milioni di euro per l’intero cartellino. Classe 1994, il giocatore tornerebbe volentieri a giocare a San Siro, dopo l’esperienza vissuta nel 2018/19. Bakayoko chiuse con un gol e un assist in 42 presenze.

Bakayoko sta confermando i suoi numeri anche al Napoli, dove Gattuso lo ha impiegato 17 volte in campionato ed ha garantito un gol e un assist. Il suo approdo al Milan sarebbe ben calibrato: conosce l’ambiente, il campionato italiano, e darebbe un’alternativa importante a Pioli nell’anno di un sempre più probabile ritorno in Champions League.