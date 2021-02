Il Milan è proiettato verso il futuro e bisognerà valutare anche quello di Zlatan Ibrahimovic: intanto, si valuta il possibile erede

Il Milan negli ultimi anni sta mettendo a segno dei colpi di mercato molto importanti. Non solo l’arrivo di giocatori come Simon Kjaer e Zlatan Ibrahimovic, molto esperti, che hanno dato una grande mano ai tanti giovani acquistati da Paolo Maldini e Massara. Infatti, la dirigenza rossonera si è soffermata più sull’acquisto di giovani talenti, piuttosto che su calciatori esperti senza futuro. Alcuni, però, come i due nord-europei, sono arrivati ugualmente. Una squadra di successo è quasi sempre un mix di giovani e ‘vecchi’, capaci di arrivare alla vittoria.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, super colpo Juventus | Raiola ‘alleato’

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, doppio colpo Juventus | Occasione dalla Germania!

Milan, occhi su Kalajdzic: il nuovo Ibrahimovic

I giovani arrivati nelle ultime stagioni sono tanti: da Tomori a Leao, passando per Bennacer e Tonali. Insomma, il Milan ha le idee chiare per il futuro e sono tanti i profili seguiti da Paolo Maldini e dal ds Frederic Massara. Uno dei questi, potrebbe essere Sasa Kalajdzic, attaccante classe ’97 dello Stoccarda.

Lo Stoccarda la scorsa giornata ha giocato contro il Bayer Leverkusen e ha perso 5-2, ma Sasa Kalajdzic è comunque andato a segno con una doppietta. In totale, questa stagione in Bundesliga ha segnato otto gol e siglato quattro assist in diciannove partite. E’ andato anche a segno in DFB Pokal. Sono numeri molto importanti per un giocatore che si sta affacciando da pochissimi anni al grande calcio. Il suo costo si aggira sui 10 milioni di euro. Un colpo che rientra perfettamente nei parametri del Milan.

Un acquisto ‘alla Maldini e Massara‘, anche perché le sue caratteristiche ricordano quelle di Zlatan Ibrahimovic. Contro il Leverkusen si è reso protagonista di grandi giocate, la sua tecnica e la sua altezza ricordano quelle dello svedese. Con le dovute proporzioni, ovviamente. Maldini si era soffermato anche sul rinnovo di Ibra: “Dipende dal suo fisico, se continua così perché no“. Il futuro dello svedese dipenderà dalle sue prestazioni, e il club rossonero potrebbe cautelarsi col giovane austriaco.