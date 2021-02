La Juventus continua a seguire un possibile colpo in difesa dal Real Madrid: i ‘Blancos’ danno il via libera

Questa sera ad attendere la Juventus c’è la grande sfida contro l’Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Ma nel frattempo il club bianconero inizia a lavorare per la prossima stagione, mettendo nel mirino un importante rinforzo per la retroguardia. Il Real Madrid dice di si alla cessione.

Calciomercato Juventus, Varane in uscita: colpo da 50 milioni

La Juventus lavora per rinforzare la rosa per la prossima stagione, soprattutto per quanto riguarda la retroguardia. Infatti con il futuro ancora incerto di Giorgio Chiellini e non solo, i bianconeri vorrebbero tentare un grande colpo per la difesa. Da tempo la Juventus osserva con interesse la situazione di Raphael Varane nel Real Madrid. Il centrale francese ha il contratto in scadenza con i ‘Blancos’ nel 2022, ad al momento, secondo quanto rivelato da ‘Marca’, ci sarebbero molti dubbi sulla volontà di rinnovarlo.

Così, secondo quanto riporta il sito spagnolo ‘Fichajes’, il Real Madrid starebbe pensando di venderlo a giugno, così da non rischiare di perderlo a zero il prossimo anno. Il centrale è valutato circa 50 milioni, ma sulle sue tracce non ci sarebbe solamente la Juventus vista la caratura del calciatore. Infatti anche il Manchester United ed il Chelsea hanno mostrato interesse. Dunque si accende la corsa a Varane, con il rinnovo che sembra essere lontano.