Si continua a parlare di un possibile ritorno in Premier League per Aaron Ramsey. Nuova ipotesi di scambio con il Tottenham di Mourinho: cifre e dettagli

Prosegue senza sosta il fitto calendario della Juventus di Andrea Pirlo, che è ancora impegnata su tutti i fronti. La prossima settimana tornerà anche la Champions League, ma per i bianconeri è ancora presto per concentrare le forze sul doppio impegno degli ottavi di finale contro il Porto. Prima, infatti, c’è in palio una finale di Coppa Italia e una fondamentale partita di campionato contro il Napoli. Questa sera Cristiano Ronaldo e compagni ospiteranno l’Inter nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia, ripartendo dal 2-1 di San Siro. Una sfida che vedrà ancora assente Aaron Ramsey, costretto a fermarsi di nuovo a causa di un problema fisico. Il suo futuro a Torino è sempre più in bilico e si parla con insistenza di un possibile ritorno in Premier League. Ecco l’ipotesi di scambio con il Tottenham di Mourinho: cifre e dettagli.

Il centrocampista gallese non si è ancora imposto in bianconero e non ha mai convinto dal suo arrivo a parametro zero nell’estate del 2019. Un anno e mezzo di alti e bassi, caratterizzato soprattutto da continui stop fisici. Il 30enne non ha mai trovato continuità, al punto che si parla già un possibile addio nella prossima sessione di calciomercato. In questo senso, per il giocatore si potrebbe fare sempre più concreta l’ipotesi di un ritorno in Premier League. L’ultima squadra segnalata sull’ex Arsenal è il Tottenham di Mourinho. Il club bianconero, dal canto suo, fiuta la plusvalenza e potrebbe presto iniziare a guardarsi intorno per la cessione di Ramsey. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Non sono inoltre da escludere ipotesi di scambio: proprio con il Tottenham, infatti, la Juve potrebbe ragionare sul nome di Tanguy Ndombele, centrocampista francese seguito anche dall’Inter nelle scorse sessioni di calciomercato. L’ex Lione è legato agli Spurs fino al 2025 e valutato non meno di 40-45 milioni di euro, mentre la valutazione di Ramsey non supera i 20 milioni. Servirebbe dunque un importante conguaglio di 20-25 milioni da parte dei bianconeri per convincere il club inglese. In ogni caso, al momento si tratta solo di semplici suggestioni e non c’è nulla di concreto. Staremo a vedere.