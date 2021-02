La Juventus continua ad essere vigile per eventuali occasioni in Europa, ed il grande colpo potrebbe arrivare dal Manchester United

Il calciomercato invernale è terminato da circa una settimana, ma è importante mettersi a lavoro sin da ora per pianificare le mosse per la prossima sessione estiva. La Juventus infatti è già vigile sui possibili colpi per la prossima stagione e mette nel mirino un top player della Premier League, il cui rinnovo sembrerebbe complicarsi.

Calciomercato Juventus, sogno Bruno Fernandes: il rinnovo con lo United si complica

In Premier League una delle maggiori rivelazioni di questa stagione è senza alcun dubbio Bruno Fernandes. Infatti il centrocampista approdato ad Old Trafford un anno fa, si sta rivelando un valore aggiunto per i ‘Red Devils’, trovando molti gol ed assist. Il suo bottino fino ad ora è di 18 gol e 12 assist in 33 partite giocate. Numeri incredibili che fanno venire l’acquolina in bocca ai top club europei, soprattutto se si guarda alla situazione rinnovo.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘The Athletic’, prima di procedere con il rinnovo vorrebbe riuscire a conquistare un trofeo con lo United. Questa voglia di vincere naturalmente potrebbe favorire una partenza, magari proprio verso la Juventus, dove a tentarlo potrebbe essere il connazionale Cristiano Ronaldo. Ma l’operazione al momento sarebbe complicatissima, sia per il valore del giocatore che per il fatto che è fondamentale per il club inglese.