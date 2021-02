La Juventus potrebbe essere coinvolta in un maxi scambio di mercato con l’Atletico Madrid: Simeone vuole un titolare di Pirlo e propone Savic

Il calciomercato vive anche di suggestioni, sfide, nuove ambizioni. Le big del calcio europeo studiano già le mosse da attuare nella prossima finestra estiva. La stagione calda potrebbe dare il via anche ad una girandola di portieri che coinvolge anche le squadre italiane. L’ultimo allarme arriva dalla Spagna: Jan Oblak potrebbe lasciare l’Atletico Madrid a giugno, facendo scattare un giro di tessere interessante.

Calciomercato, Oblak pronto a lasciare l’Atletico Madrid

Jan Oblak potrebbe lasciare l’Atletico Madrid. Lo sloveno, portiere dei Colchoneros da ormai sette stagioni, ha espresso il desiderio di nuove sfide ed è pronto a cambiare squadra se l’undici di Simeone non dovesse vincere la Champions League. L’Atletico è attualmente primo in Liga, a +8 sul Barcellona, e con una gara da recuperare, ma l’eventuale successo in campionato non basterebbe a soddisfare la sete dell’estremo difensore.

Oblak è tra i migliori portieri del mondo: 20 presenze in Liga in questa stagione, appena 12 gol subiti e ben 11 clean sheet. L’addio dello sloveno metterebbe in crisi Simeone, costretto a correre ai ripari. L’estremo difensore piace al Chelsea e la Premier è un campionato che attirerebbe il giocatore ex Benfica. Ma come sostituirlo?

Atletico, Simeone offre Savic alla Juventus

L’Atletico Madrid avrebbe posto in cima alla lista dei desideri il portieri della Juventus, Wojciech Szczesny. Il polacco, classe 1990, è considerato il profilo ideale da Simeone per età, esperienza e bravura. Alla sua quarta stagione in bianconero, Szczesny ha un contratto in scadenza nel 2024 e strapparlo alla Vecchia Signora non sarà facile. Il giocatore è tra i migliori in Serie A per rendimento ed ha già regalato quattro clean sheet a Pirlo, neutralizzando anche un rigore in finale di Supercoppa italiana contro il Napoli.

L’Atletico, però, potrebbe mettere sul piatto un’offerta da 30-35 milioni più il cartellino di Stefan Savic, difensore classe 1991 da sempre nel mirino della Juventus. Da sei anni all’Atletico Madrid, il montenegrino ha un contratto in scadenza nel 2022 e tornerebbe volentieri in Serie A, dove è già stato protagonista con la maglia della Fiorentina.