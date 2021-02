La Juventus potrebbe approfittarne ancora una volta per arrivare a giocatori di assoluto valore: l’idea dalla Germania

Saranno mesi importanti per la Juventus in campo e fuori. Sul fronte calciomercato il club bianconero ha sempre dimostrare di lavorare alla grande anticipando le altre big d’Europa per i possibili colpi da urlo. Come svelato dal portale “Fussballtransfers” il Borussia Dortmund ha collezionato numerose perdite in questa prima parte dell’anno finanziario 2020-2021. Inoltre, la compagine giallonera è lontana dalla qualificazione alla prossima Champions League.

Calciomercato Juventus, doppio colpo dal Borussia Dortmund

Così lo stesso portale svela che il club tedesco potrebbe pensare alla cessioni di diversi calciatori importanti con otto nomi in lista. In orbita Juventus, già accostati in passato, i profili interessanti del centrale svizzero, Manuel Akanji, e del terzino portoghese, Raphael Guerreiro.

La valutazione del connazionale di Cristiano Ronaldo si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro così come quella del difensore del Borussia Dortmund. Le perdite per il club tedesco sono state tante, soprattutto quelle provenienti dalla mancanza di pubblico per ogni impegno casalingo del BVB.

Ora il futuro sarà più chiaro nelle prossime settimane con la stessa compagine tedesca pronta a tornare protagonista nella seconda parte di stagione.