Calciomercato Inter, addio Lukaku | Scambio con Guardiola

L’Inter potrebbe dire addio a Romelu Lukaku per problemi economici: il Manchester City cerca un attaccante per sostituire Aguero

L’Inter è alle prese con diversi problemi economici, dovuti alla pandemia e al fatto che Suning sta avendo difficoltà con il governo cinese. Per risolvere la situazione, è possibile che il club nerazzurro decida di effettuare una cessione importante, in modo tale da rientrare dei milioni persi causa Covid. Ecco perché potrebbe andar via Romelu Lukaku per oltre 100 milioni di euro.

Inter, lo scenario: il Manchester City è su Lukaku

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net‘ il Manchester City vuole rinforzare l’attacco e vuole mettere le mani su Romelu Lukaku la prossima estate. Il giocatore è molto apprezzato da Guardiola, che cerca un centravanti visto che Sergio Aguero non rinnoverà il contratto e si svincolerà. Il belga è ritenuto più economico di altri profili come Haaland e Kane, ma bisognerà valutare che offerta proporre all’Inter.

Il Manchester City potrebbe offrire Gabriel Jesus -valutato 65 milioni di euro- per Lukaku, più un conguaglio da 30 milioni. Ma l’Inter sembra più propensa a rifiutare, visto che ha bisogno di cash e la richiesta per il belga è di circa 105 milioni di euro.