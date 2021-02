Un super mediano per la Juventus che verrà. Possibile tentativo per il francese sogno di Antonio Conte. Offerta cash e rilancio con proposta di scambio clamoroso: i dettagli

I meriti della risalita della Juventus li ha sì Cristiano Ronaldo, ma anche un atteggiamento tattico più accorto che ha senz’altro ridato una maggiore solidità alla squadra. Che ora gioca stabilmente con un baricentro molto più basso, pronta a sfruttare in contropiede tutto l’enorme potenziale offensivo. Pirlo ha in sostanza modificato, per non dire stravolto il suo credo iniziale (un brutto ibrido di guardiolismo e kloppismo applaudito col senno di prima da tanti teorici adanisti) riportando la Juve quasi all’antico. Tanto che c’è chi ora, in maniera soprattutto irriverente, ha cominciato a chiamarlo Andrea… Allegri.

Calciomercato Juventus, possibile tentativo per Kante: proposta di scambio dal Chelsea

Se la svolta al passato dovesse diventare consuetudine e produrre quei risultati che ha sempre prodotto, ecco che nel prossimo calciomercato estivo la dirigenza juventina potrebbe tentare l’acquisto di un centrocampista in grado di aggiungere sostanza e corsa, così come garantire ancor più equilibrio. Naturalmente un profilo di spessore internazionale e con esperienza ai massimi livelli, a tal proposito occhio al possibile tentativo nientemeno che per N’Golo Kante. Trentanni il 29 marzo che verrà, il francese ha rappresentato a lungo e rappresenta tutt’ora il ‘sogno’ di Antonio Conte e quindi dell’Inter. Strapparlo al Chelsea non sarebbe impresa semplice, i bianconeri potrebbero provarci con una proposta da 40 milioni di euro ricevendo probabilmente la secca respinta dei londinesi.

Possibile, tuttavia, un rilancio dei ‘Blues’ con una richiesta di scambio: Paulo Dybala o Rodrigo Bentancur – valutati entrambi minimo 55 milioni – in cambio del classe ’91 parigino, il cui ingaggio si aggira sugli 8,5 milioni di euro.

A.R.