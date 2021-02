Il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, parla alla vigilia della semifinale di ritorno contro l’Inter: conferma in porta

Domani sera la Juventus affronterà l’Inter nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. L’andata a San Siro è terminata 1-2 in favore dei bianconeri, grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo che ha ribaltato il vantaggio iniziale di Lautaro Martinez. Nella consueta conferenza pre-partita il tecnico juventino Andrea Pirlo parla della conferma in porta e non solo.

Juventus-Inter, Pirlo conferma: “Buffon e Kulusevski titolari”

Terzo scontro tra Juventus ed Inter nel giro di tre settimane. Il primo, in campionato, era stato vinto dai nerazzurri, ma poi in Coppa Italia arriva la ‘vendetta’ bianconera, con il successo per 1-2 a San Siro con la doppietta di Cristiano Ronaldo. Domani i due club si incontreranno di nuovo per il ritorno della semifinale di Coppa Italia ed Andrea Pirlo si presenta in conferenza stampa ai microfoni di JTV dichiarando: “Dobbiamo giocare da Juventus, come nelle ultime partite disputate. C’è in palio la finale, obiettivo che dobbiamo centrare a tutti i costi. Sarà una battaglia ma siamo pronti”.

Poi continua: “Non dobbiamo pensare all’andata, si parte da 0-0, come se fosse una finale”. Arriva la conferma su due titolari: “Buffon e Kulusevski giocheranno dal primo minuto. Stiamo recuperando qualche acciacco ma stiamo molto bene. È un momento importante e dobbiamo stringerci per dare il meglio”.