Inter, che attacco a Conte | "Sempre in tribuna, squadra a Stellini"

Arriva la stoccata ad Antonio Conte dopo la vittoria dell’Inter in trasferta sul campo della Fiorentina venerdì scorso

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha subito una squalifica per due giornate dopo alcune divergenze con l’arbitro Maresca. Contro la Fiorentina è andato in tribuna per la seconda volta, con la squadra guidata da Stellini che ha fatto molto bene all’Artemio Franchi vincendo 0-2. A tal proposito, si è espresso il giornalista Paolo Bargiggia sul suo sito.

Inter, l’attacco di Bargiggia verso Conte

Il giornalista Bargiggia su ‘PaoloBargiggia.it’, ha parlato dell’impatto di Conte sull’Inter, definito “una persona cupa che trasmette stress, anche in conferenza stampa è una ragnatela di tensioni“. La squadra nerazzurra, senza il suo allenatore sarebbe più libera di esprimersi, dunque “Conte dovrebbe seguire le gare in tribuna dopo aver diretto gli allenamenti in settimana, per il bene della squadra e in ottica corsa-scudetto“.

Parole che esprimono una sensazione di come l’Inter renda di più con il suo allenatore a seguire le partite sugli spalti. Bargiggia ha poi parlato dei ragazzi di Conte condizionati dalle urla del tecnico: senza, invece, la qualità viene mantenuta per un tempo maggiore e i nerazzurri giocano meglio.