Andrea Pirlo potrebbe perdere Arthur e Morata per la sfida di domani di Coppa Italia tra Juventus e Inter: ecco perché

La Juventus domani sfiderà l’Inter nel ritorno della semifinale di Coppa Italia all’Allianz Stadium. Andrea Pirlo oggi deciderà quale squadra portare con sé per approdare all’ultimo atto che si disputerà nel mese di maggio, ma potrebbe perdere due pedine fondamentali. Il giornalista Francesco Momblano, su Twitter, ha infatti scritto: “A rischio per Juventus-Inter Arthur e Morata, alle prese con sintomi influenzali“. Si tratterebbe di una dura perdita per l’allenatore. Dalla Juventus, però, non confermano il rischio delle assenze.