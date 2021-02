Il Napoli deve risolvere la questione allenatore: la dirigenza non è soddisfatta dell’operato di Gattuso e pensa al sostituto Spalletti rifiuta, corsa a due

Il campionato del Napoli vive di continui alti e bassi. La sconfitta maturata a Marassi contro il Genoa per 2-1 ha confermato i dubbi della dirigenza sulla guida tecnica di Rino Gattuso. L’allenatore è sempre in bilico e il patron De Laurentiis è a caccia del sostituto che possa alzare il livello di prestazioni della squadra.

Calciomercato Napoli, Spalletti dice ‘no’

Il rapporto tra Gattuso e il Napoli è a un punto di non ritorno, ma è difficile stabilire una data del divorzio. L’allenatore vive alla giornata, e intanto la società ha mosso i primi passi alla ricerca del successore. L’ex Milan potrebbe continuare anche fino a giugno – a meno di clamorosi risultati deludenti – per poi lasciare in estate. Chi al suo posto? Il patron De Laurentiis aveva messo in cima alla lista dei desideri Luciano Spalletti, ma l’ex Inter ha rifiutato la proposta.

La corsa per la panchina del Napoli si restringe a due nomi: Juric o Italiano. L’allenatore del Verona rappresenterebbe una certezza, dopo le belle stagioni vissute in gialloblù e i buoni rapporti tra i due club – vedi l’operazione Rrahmani – potrebbero facilitarne l’arrivo. Stuzzica, però, anche l’idea Italiano: una scommessa ponderata dopo la bella prima parte di stagione alla guida dello Spezia, ma con un’idea tecnica che più s’addice alle caratteristiche dei giocatori del Napoli.

Il futuro della panchina del Napoli è tutto da scrivere, ma le idee non mancano. Saltato Spalletti, la corsa è ancora aperta con le valutazioni che verranno fatte nelle prossime settimane. Intanto anche Gattuso pensa al futuro, con l’allenatore che – in caso di addio – potrebbe anche rimanere in Serie A.