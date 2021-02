Under non ha convinto neanche al Leicester, il suo agente lo offre al Milan per il calciomercato estivo

Con otto partite giocate, due assist e zero gol, il futuro del turco, ex Roma, Cengiz Ünder pare essere molto lontano dall’Inghilterra e dal Leicester. Il suo agente vorrebbero riportarlo in Italia, precisamente al Milan, nella finestra estiva del calciomercato.

Calciomercato Milan, si pensa a Under | Le cifre dell’affare tra Roma e Leicester

Per l’ala classe ’97, l’avventura al Milan potrebbe essere un ritorno in Italia, dopo l’esperienza agrodolce vissuta alla Roma. Arrivato nel luglio del 2017 all’ombra del Cupolone, il turco è stato pagato 13 milioni e 400 mila euro più bonus, a cui si deve aggiungere il 20% sull’eventuale vendita futura per il club di provenienza, l’Istanbul Basaksehir.

Ed effettivamente il passaggio definitivo del turco a un’altra società dovrebbe avvenire proprio a giugno del 2021: Under, infatti, è approdato al Leicester con la formula dell’obbligo di riscatto condizionato. Le cifre dell’affare tra la Roma e la squadra con cui Claudio Ranieri ha vinto il titolo di campione d’Inghilterra nel 2016 si aggirano intorno ai 23 milioni di euro. L’obiettivo quindi è quello di lasciarlo ripartire alla volta dell’Italia.

M.P.