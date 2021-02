Notizie dalla Spagna in merito ad un possibile colpo del Milan a giugno dal Barcellona

Il Milan si è mossa molto bene nel calciomercato di gennaio, rinforzando la rosa con tre elementi di grande valore, Tomori, Meité e Mandzukic. L’attuale primo posto dei rossoneri è un risultato che nessuno poteva aspettarsi ma l’obiettivo del club rimane quello di tornare in Champions League. La squadra è già competitiva ma per affrontare la Champions serviranno ulteriori innesti e la società ci sta già lavorando.

Maldini e la dirigenza rossonera stanno monitorando diversi profili per giugno e tra i preferiti c’è il francese Florian Thauvin. Il club dovrà essere bravo a sfruttare le occasioni di mercato che si presenteranno e una sembra poter arrivare dalla Spagna.

Calciomercato Milan, occasione Coutinho a giugno

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’ il Milan starebbe pensando al clamoroso colpo dal Barcellona: si tratta di Philippe Coutinho, attualmente non nel suo periodo migliore in blaugrana. Il club catalano potrebbe decidere di cederlo a fine stagione e il Milan potrebbe davvero essere una pretendete reale. La richiesta del Barcellona, però è di circa 50 milioni di euro, cifra fuori portata per i rossoneri.

Coutinho potrebbe essere motivato a tornare in Italia dopo essersi affacciato al grande calcio proprio in Serie A con l’Inter più di 10 anni fa. Da allora tante maglie indossate, in particolare quella del Liverpool dove si è consacrato come uno dei giocatori più talentuosi del panorama europeo. La doppia esperienza al Barcellona, intercalata dalla parentesi al Bayern Monaco non ha dato i frutti sperati ma molti club vorrebbero portare il brasiliano dalla loro parte tra cui anche Tottenham, Manchester United e Arsenal. Il Milan ci proverà ma, con l’attuale richiesta dei catalani, la pista potrebbe complicarsi.