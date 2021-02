La Juventus pensa al futuro e studia un nuovo colpo per l’estate: si allontana intanto l’obiettivo di Sergio Ramos

La Juventus sta vivendo una stagione particolare fino a questo momento, condita da qualche difficoltà di troppo all’inizio e probabilmente in ripresa in queste ultime settimane. I bianconeri infatti ora sono in terza posizione in classifica a sette punti di distacco dal Milan che è in vetta alla classifica.

La compagine allenata da Andrea Pirlo però ha una gara in meno disputata e per questo lo svantaggio potrebbe presto ridursi. C’è però da continuare a insistere e raggiungere una serie di vittorie consecutive per provare a rientrare nel pieno della corsa allo scudetto insieme a Inter e Milan.

Calciomercato Juventus, Ramos si allontana: accordo in chiusura con il Manchester United

Intanto la società continua anche a lavorare sul calciomercato e cerca nuovi colpi importanti da attuare nel mese di giugno. Nel mirino della società sembrerebbe esserci anche Sergio Ramos, che si avvicina sempre più all’addio con il Real Madrid vista la scadenza del contratto nell’estate del 2021.

Per lo spagnolo potrebbe esserci un futuro in Premier League. Secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes.com’, infatti, il fratello del calciatore Renè si sposterà in Inghilterra la prossima settimana per chiudere l’accordo con il Manchester United. Battuta anche la concorrenza del PSG.

Nulla da fare dunque per la Juventus, che vedrà sfumare un obiettivo importante per la prossima estate.