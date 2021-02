La Juventus lavora per il rinnovo di contratto per tre big: Buffon, Chiellini e Cuadrado pronti a prolungare l’avventura in bianconero

Con il calciomercato appena concluso, in casa Juventus si lavora per i rinnovi contrattuali per blindare la porta e la difesa della squadra bianconera. Si tratta di Giorgio Chiellini, Juan Cuadrado e di Gianluigi Buffon.

Calciomercato Juventus, pronti rinnovi per Buffon, Chiellini e Cuadrado | I dettagli

In scadenza di contratto il 30 giugno 2021, Giorgio Chiellini e Gianluigi Buffon sperano di poter continuare l’avventura in bianconero ancora per un altro anno. Il secondo, soprattutto, grazie al rinnovo, potrebbe superare il record di anzianità in Serie A, detenuto dall’ex portiere laziale, Marco Ballotta.

Per quanto riguarda le cifre, il difensore centrale della Nazionale azzurra potrebbe chiudere per 2,5 milioni di euro fino al 2022. Il portiere campione del mondo 2006, invece, rinnoverebbe, sempre fino al 30 giugno 2022, per un milione di euro.

Situazione più tranquilla per Cuadrado: l’esterno colombiano, in scadenza il 30 giugno 2022, dovrebbe rialzare la posta e rimanere in bianconero fino al 2024, con un contratto da 3,5 milioni a stagione.

M.P.