Non finisce il lavoro della Juventus sul fronte calciomercato: il club bianconero pensa anche alla situazione rinnovo

La Juventus pensa già alla prossima stagione per arrivare a profili interessanti, ma non solo. Il club bianconero dovrebbe risolvere in tempi brevi anche il rinnovo del prestito riguardante Alvaro Morata, arrivato dall’Atletico Madrid.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, idea scambio con Demiral | Tutti i dettagli

Calciomercato Juventus, rinnovo prestito per Morata

L’attaccante spagnolo si trova alla grande con la sua famiglia a Torino e così la Juventus potrebbe estendere il prestito per la prossima stagione sborsando 10 milioni di euro come da accordi con l’Atletico Madrid.

LEGGI ANCHE >>> Champions League, UFFICIALE: la partita si gioca in campo neutro

L’intenzione sarebbe quella di restare ancora in maglia bianconera per continuare il suo lavoro sotto la gestione di Andrea Pirlo, che è stato anche il suo compagno di squadra proprio a Torino. Insieme alla moglie-influencer, Alice Campello, la sua seconda avventura in Italia sta proseguendo alla grande: ora, oltre agli assist entusiasmanti, mancano gol decisivi.

Le prossime settimane saranno decisive in tal senso per decidere il rinnovo del prestito dall’Atletico Madrid. Il ‘primo’ acquisto potrebbe essere proprio Alvaro Morata.