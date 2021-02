La Juventus continua a lavorare in ottica calciomercato: offerto al Lione Douglas Costa più cash per arrivare a Aouar

La Juventus entra a gamba tesa nel calciomercato estivo. L’obiettivo bianconero ha un nome e un cognome: Houssem Aouar. Il centrale ventidueenne del Lione è uno dei principali nomi nella lista dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, Douglas Costa più cash per arrivare a Aouar | Le ultime

La strada per arrivare al giovane francese per la Juventus potrebbe essere più complicata di quanto previsto. Aouar è valutato 50 milioni di euro dalla squadra allenata dall’ex Roma, Rudi Garcia, ma potrebbe accettare una contropartita all’altezza.

Dal canto loro, i bianconeri potrebbero inserire nella trattativa Douglas Costa, al momento in prestito al Bayern Monaco, più 25 milioni di euro. L’Olympique di Lione, in realtà, starebbe puntando un altro giocatore di Andrea Pirlo: Merih Demiral. Il problema nascerebbe quindi proprio per la valutazione del difensore juventino: a Torino, infatti, non hanno intenzione di lasciar partire il turco per meno di 35 milioni di euro.

