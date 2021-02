La Juventus pensa al prossimo calciomercato e arriva un’offerta dalla Germania: si pensa allo scambio a sorpresa

La Juventus sta vivendo un momento positivo in questo 2021, visto che fin qui ha collezionato soltanto vittorie eccetto la sconfitta con l’Inter rimediata a metà gennaio per 2-0. In ogni caso la compagine allenata da Andrea Pirlo è ancora in lotta per tutte e tre le competizioni più importanti, dopo aver conquistato già la Supercoppa Italiana.

I bianconeri infatti distano sette punti dal Milan capolista ma hanno tutte le armi per poter recuperare lo svantaggio, anche perché hanno disputato una gara in meno e per questo in caso di successo potrebbe ridursi il gap tra le due compagini.

Calciomercato Juventus, Francoforte su Demiral: idea Andre Silva

Mentre la squadra è concentrata sul campo, la società continua a lavorare sul calciomercato per programmare i colpi per la prossima sessione. Oltre ai possibili colpi, si continua ad analizzare anche le possibili uscite e continuano ad esserci assalti dall’esterno per i big.

Merih Demiral sta impressionando per il suo carattere e la qualità degli interventi e per questo è seguito da diverse squadre. Su di lui ci sarebbe anche l’Eintracht Francoforte, la suggestione dei bianconeri per questo interesse è quella di pensare di chiedere l’attaccante Andre Silva. Il turco vale circa 40 milioni mentre il portoghese 30-35 milioni di euro.**

Al momento i bianconeri giocano con due punte e ne hanno solo tre in rosa, per questo potrebbe essere un rinforzo importante in futuro.